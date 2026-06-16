丸山桂里奈、北海道産アスパラ丸ごと使った肉巻き公開「見てるだけでよだれ出る」「ボリューム満点」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。アスパラガスを使った手作り料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳元なでしこ「おおぶりで美味しそう」アスパラ肉巻きズラリ
丸山は「近所のお友達からいただいた北海道のアスパラの肉巻き」と説明を添え、アスパラガスに薄切りの肉をたっぷりと巻き付け焼き上げた手料理を披露。また、番組出演中の夫・本並健治氏の帰りを娘と待っていることや「日本VSオランダはお仕事で見てたのでツイートできず ナイスドローです」と、同日早朝に行われたサッカー・ワールドカップの日本対オランダ戦についてもコメントしている。
この投稿は「見てるだけでよだれ出る」「ボリューム満点」「北海道のアスパラは絶対に美味しい」「アスパラがおおぶりで美味しそう」「ビールが進むメニュー」「家族で食べれる真似したいおかず」などという反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「おおぶりで美味しそう」アスパラ肉巻きズラリ
◆丸山桂里奈、アスパラガスの肉巻き披露
丸山は「近所のお友達からいただいた北海道のアスパラの肉巻き」と説明を添え、アスパラガスに薄切りの肉をたっぷりと巻き付け焼き上げた手料理を披露。また、番組出演中の夫・本並健治氏の帰りを娘と待っていることや「日本VSオランダはお仕事で見てたのでツイートできず ナイスドローです」と、同日早朝に行われたサッカー・ワールドカップの日本対オランダ戦についてもコメントしている。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿は「見てるだけでよだれ出る」「ボリューム満点」「北海道のアスパラは絶対に美味しい」「アスパラがおおぶりで美味しそう」「ビールが進むメニュー」「家族で食べれる真似したいおかず」などという反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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