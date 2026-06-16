原油安でドル売り優勢に、ユーロドル一時１．１６００レベル＝ロンドン為替

　ロンドン序盤はドル売りが優勢。NY原油先物が80ドル台割れから78ドル台へと下落しており、有事のドル買いの裏返しのドル売り圧力となっている。米10年債利回りは4.47％台から4.44％台へと低下している。

　ユーロドルは1.1600レベルとキリの良い水準まで高値を伸ばしている。ポンドドルは1.3415-20レベルと、東京早朝の高値1.3420レベルにほぼ並んだ。ドル円は160.25付近と前日終値160.34レベルからやや上値を抑えられている。

USD/JPY　160.27　EUR/USD　1.1598　GBP/USD　1.3418