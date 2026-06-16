通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．１５％に低下、日銀イベントを通過
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．１５％に低下、日銀イベントを通過
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.15 5.90 5.90 6.97
1MO 6.40 5.07 5.95 6.01
3MO 7.43 5.12 6.58 6.22
6MO 8.14 5.41 7.19 6.68
9MO 8.32 5.68 7.53 6.91
1YR 8.57 6.17 7.92 7.17
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.77 8.06 6.87
1MO 6.33 7.61 6.16
3MO 7.08 7.91 6.27
6MO 7.85 8.46 6.65
9MO 8.23 8.66 6.82
1YR 8.52 8.96 7.11
東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は6.15％と日銀発表前の6.98％から低下している。1カ月以降の各期間よりも低い水準となっており、ボラティリティー曲線は「通常型」となっている。日銀決定会合では予想通り1.00％への利上げが発表された。国債買い入れについても想定内。内田日銀副総裁会見も無難に通過した。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.15 5.90 5.90 6.97
1MO 6.40 5.07 5.95 6.01
3MO 7.43 5.12 6.58 6.22
6MO 8.14 5.41 7.19 6.68
9MO 8.32 5.68 7.53 6.91
1YR 8.57 6.17 7.92 7.17
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.77 8.06 6.87
1MO 6.33 7.61 6.16
3MO 7.08 7.91 6.27
6MO 7.85 8.46 6.65
9MO 8.23 8.66 6.82
1YR 8.52 8.96 7.11
東京時間16:32現在 参考値
ドル円1週間は6.15％と日銀発表前の6.98％から低下している。1カ月以降の各期間よりも低い水準となっており、ボラティリティー曲線は「通常型」となっている。日銀決定会合では予想通り1.00％への利上げが発表された。国債買い入れについても想定内。内田日銀副総裁会見も無難に通過した。