ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで浜松市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…… 【速報】熱中症の疑いで浜松市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで浜松市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 2026年6月16日 17時37分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では6月16日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、浜松市消防局管内の高齢女性1人が救急搬送されました。傷病程度は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで掛川市消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで県内では高齢女性2人を救急搬送…程度はいずれも軽症（6月10日･静岡） 【速報】熱中症の疑いで県内では未成年者や高齢者を含む男性3人を救急搬送…程度はいずれも軽症(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, リハビリ, 置床工事, 横浜, 配線, グループウェア, 伊東市, ネジ, フローリング, 寺田屋