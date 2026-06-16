パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が16日、自身のインスタグラムを更新。前日の投稿で体調不良を明かしていたが、寄せられた励ましや心配のコメントに「感謝の気持ちでいっぱい」と心境をつづった。

鎧塚氏は15日に「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と投稿し、「特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体重が落ちました」と急激な体重減少も明かしていた。

この投稿には300件を超える（16日午後5時時点）コメントが殺到。これを受けて「皆さま、昨日の投稿に際しましては、たくさんの温かいコメントやメッセージ、メール、LINEを頂戴し、本当にありがとうございました。思いがけないほど多くの励ましのお言葉に、驚きとともに深い感激を覚えております。皆さまのお心遣いに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづった。

「昨日は半日、ゆっくりさせて頂きましたお陰で本日は元気にしております」と体調回復を伝え、「とはいえ、多くの方から病院での検査を勧めていただきました温かいご助言を真摯に受け止め、しっかりと向き合ってまいります」と投稿。

2015年に亡くなった妻・川島なお美さんの墓前で「トルコ桔梗と薔薇」との写真をアップし、「100人を超えるスタッフと、そのご家族の暮らしを預かる親方としての責任を胸に、これからは今まで以上に心と身体の健康を大切にしながら、菓子職人として、そして経営者として、一日一日を丁寧に歩んでいきたいと思っております」と決意を記した。

フォロワーからは「なお美さんが見守ってくれてますね」「本当に皆さん心配してますよ 沢山の従業員とそのご家族、なお美さん、そして私たちファンの為にも是非健康第一で」「心と身体と健康を大切にしてねと、なお美さん想っていますね」などのコメントが届いた。