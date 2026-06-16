伊藤万理華が主演を務める『擬人化ドラマ 被告人 被告人エモい』が、6月23日23時よりNHK総合で放送されることが決定した。

参考：『虎に翼』土居志央梨×ハ・ヨンスが“野菜”で再び法廷に！ 『擬人化ドラマ』9月18日放送

水野宗徳が脚本を手がける本作は、擬人化された“言葉”たちが法廷で繰り広げる超法廷劇。若者を中心に多用される、なんとも言えない感情を表す形容詞「エモい」（伊藤万理華）を、「切ない」（佃典彦）、「麗しい」（伊藤みづめ）、「懐かしい」（宮璃アリ）といった古来から使われてきた形容詞たちが“感情表現独占禁止法違反”で訴えるという物語。擬人化された言葉たちが、それぞれの語源、歴史、用法をぶつけ合い、“美しい日本語”“言葉の正しさ”を巡って法廷で火花を散らす。

その裏では、弁護人（朝倉あき）と検察官（金田哲／はんにゃ）の因縁の関係も描かれる。朝倉あきと金田哲は共に、NHK大河ドラマ『光る君へ』にも出演していた。さらに、かつて一世を風靡した“あの形容詞”役で原田龍二が証言台に立ち、事態は急変するという。

傍聴席のゲストには、SNSで「エモい」を多用する村重杏奈と、「エモい」の乱用が気に食わないアンガールズ・田中卓志が出演し、論争を交わしながら裁判の行方を見守る。

主演の伊藤は「『エモい』と何気なく使うようになったのはいつからでしょうか。今回、エモい役に扮することで感情、言葉の奥深さをより知ることができたような気がします」とコメントを寄せている。

また、放送に先駆けて、連続テレビ小説『虎に翼』で共演した土居志央梨とハ・ヨンスがW主演を務めた『擬人化ドラマ 被告人ブロッコリー 原告カリフラワー』が、6月19日24時34分よりNHK総合にて再放送されることも決定した。

コメント伊藤万理華（エモい役）

「エモい」と何気なく使うようになったのはいつからでしょうか。今回、エモい役に扮することで感情、言葉の奥深さをより知ることができたような気がします。個性豊かな言葉たちのそれぞれの思い、歴史をぜひご覧ください。日本語ってエモい……！

朝倉あき（弁護士役）

真面目だけど推しの為なら一直線！ な正義感溢れる弁護士を演じました。しかし、エモいさんを演じる伊藤万理華さんが魅力的過ぎて、だんだん演技を忘れて夢中になって、気がついたらただ一生懸命弁護をしていました。他にも魅力的な言葉の皆さんが勢揃いです。言葉が繋ぐ大事な記憶に想いを馳せていただけたら幸いです。

金田哲（検察官役）

エリート検察官として日本古来の『美しい日本語原告団』と一緒に大型新人・『被告人エモい』を追い詰めてます。凄く喋ってます。魅力的なキャラ達と法廷で激論を交わす中、とんでもない事態が起きます。笑えて勉強になる素晴らしいドラマです。是非ご覧下さい。

（文＝リアルサウンド編集部）