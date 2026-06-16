株式会社SUUTAは6月16日（火）、同社が運営するモノの貸し借りプラットフォーム「SUUTA（スータ）」において、利用促進を目的とした「SUUTAはじめよう！応援キャンペーン」を開始した。

「SUUTA」は、カメラ機材や家電、ガジェットといった様々なモノをユーザー間で安全に貸し借りできるC to C（個人間）のシェアリングプラットフォーム。借りる側は高額で購入を迷っている機材を安価に試せるほか、貸す側は自宅で眠っている撮影機材など有効活用できるサービスとして構築している。

今回のキャンペーンは、こうしたレンタル体験をもっと身近なものとし、サービスの普及をさらに後押しするために企画された。初めてサービスを利用する「借り手」向けの登録特典と、不要な機材の有効活用を目指す「貸し手（出品者）」向けの出品応援特典の2軸で展開される。

借り手向けの特典として、期間中にキャンペーンへのエントリーを済ませて新規会員登録を完了したユーザー全員に対し、サービス内で使用できる5,000ポイントを付与する。さらに、キャンペーン期間中は毎月1,000ポイントが継続して付与される仕組みを設けている。

一方、貸し手向けの出品応援特典では、エントリーのうえで同社が規定する「キャンペーン指定商品リスト」に含まれる特定の機材やデジタル製品を出品し、レンタル契約が成立して商品の返却まで確認された場合に、所定のインセンティブを進呈する。

インセンティブは出品された商品の「出品クラス（A～C）」に応じて設定されており、最高クラスのAランク商品では1万円分、Bランクでは5,000円分、Cランクでは3,000円分のAmazonギフトカードがそれぞれ会員1名につき1回限り進呈される。

キャンペーン名

SUUTAはじめよう！応援キャンペーン



開催期間

2026年6月16日（火）～8月31日（月）

特典内容

新規会員登録特典（借り手向け）

出品応援特典（貸し手向け）

初回特典：5,000 SUUTAポイント（有効期限は付与から3カ月、1人1回限り） 継続特典：毎月1,000 SUUTAポイント（キャンペーン期間中毎月付与）

指定商品を出品し、レンタル成立および返却完了が確認された場合に商品クラスに応じたAmazonギフトカードを進呈（1人1回限り）。

出品クラスA：10,000円分のAmazonギフトカード 出品クラスB：5,000円分のAmazonギフトカード 出品クラスC：3,000円分のAmazonギフトカード