オクラのサブジ


【画像を見る】カレー風味のシンプル蒸し煮「オクラのサブジ」

和食に使われることの多いオクラですが、エスニックな味付けもおいしくいただけます。今回はインドではおなじみの蒸し煮「サブジ」にアレンジしたオクラのレシピのご紹介です。夏野菜のオクラに合う、暑い日にもぴったりな味わいです。

■オクラのサブジ

インドではおなじみ。カレー風味のシンプル蒸し煮

エスニックなオクラ料理


【材料・2人分】

オクラ…大8本（約80g）

にんにくのみじん切り…1/3片分

A

　カレー粉…小さじ1/2

　塩…小さじ1/4

塩　サラダ油

【作り方】

1．オクラは塩少々をふってこすって洗い、包丁でがくのまわりをむいて縦半分に切る。

2．フライパンに油小さじ1、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったらオクラを加えて炒める。油がまわったらAを加えて炒め、なじんだら水大さじ3を回し入れる。ふたをして中火のまま約1分30秒蒸し煮にする。

（1人分29kcal／塩分0.8g）

＊　＊　＊

オクラは和食以外でも大活躍！大人気のカレー風味で、ごはんとも合います。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

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