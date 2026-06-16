スパイシーなカレー味！オクラをインド風アレンジ「オクラのサブジ」
【画像を見る】カレー風味のシンプル蒸し煮「オクラのサブジ」
和食に使われることの多いオクラですが、エスニックな味付けもおいしくいただけます。今回はインドではおなじみの蒸し煮「サブジ」にアレンジしたオクラのレシピのご紹介です。夏野菜のオクラに合う、暑い日にもぴったりな味わいです。
■オクラのサブジ
インドではおなじみ。カレー風味のシンプル蒸し煮
【材料・2人分】
オクラ…大8本（約80g）
にんにくのみじん切り…1/3片分
カレー粉…小さじ1/2
塩…小さじ1/4
塩 サラダ油
【作り方】
1．オクラは塩少々をふってこすって洗い、包丁でがくのまわりをむいて縦半分に切る。
2．フライパンに油小さじ1、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったらオクラを加えて炒める。油がまわったらAを加えて炒め、なじんだら水大さじ3を回し入れる。ふたをして中火のまま約1分30秒蒸し煮にする。
（1人分29kcal／塩分0.8g）
＊ ＊ ＊
オクラは和食以外でも大活躍！大人気のカレー風味で、ごはんとも合います。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
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