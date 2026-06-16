　6月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは293銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが48銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は620円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4179>　ジーネクスト　　　 1035　 +335（ +47.9%）
2位 <7740>　タムロン　　　　　 1250　 +217（ +21.0%）
3位 <5137>　スマートＤ　　　　　223　　+33（ +17.4%）
4位 <6838>　多摩川ＨＤ　　　　 2560　 +280（ +12.3%）
5位 <3559>　ＰバンＣＯＭ　　　　512　　+53（ +11.5%）
6位 <9237>　笑美面　　　　　　　785　　+73（ +10.3%）
7位 <278A>　テラドローン　　　 9499　 +749（　+8.6%）
8位 <2410>　キャリアデザ　　　 2765　 +205（　+8.0%）
9位 <9603>　ＨＩＳ　　　　　 1019.1　+69.1（　+7.3%）
10位 <3647>　アスリナ　　　　　114.9　 +5.9（　+5.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9256>　サクシード　　　　 1780　 -360（ -16.8%）
2位 <3236>　プロパスト　　　　　230　　-42（ -15.4%）
3位 <3459>　サムティＲ　　　　90000　-4700（　-5.0%）
4位 <3929>　Ｓワイヤー　　　　247.2　-12.8（　-4.9%）
5位 <4720>　城南進研　　　　　216.8　-11.2（　-4.9%）
6位 <3645>　メディカルＮ　　　218.8　-11.2（　-4.9%）
7位 <288A>　ラクサス　　　　　 88.8　 -4.2（　-4.5%）
8位 <3681>　ブイキューブ　　　 18.2　 -0.8（　-4.2%）
9位 <3441>　山王　　　　　　　 2950　 -115（　-3.8%）
10位 <7412>　アトム　　　　　　　463　　-18（　-3.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　657.7　+20.0（　+3.1%）
2位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1120　+29.0（　+2.7%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　　20600　 +410（　+2.0%）
4位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　10560　 +200（　+1.9%）
5位 <5802>　住友電　　　　　　12500　 +180（　+1.5%）
6位 <4385>　メルカリ　　　　　 3822　　+54（　+1.4%）
7位 <5801>　古河電　　　　　　46750　 +620（　+1.3%）
8位 <7012>　川重　　　　　　　 3070　+39.0（　+1.3%）
9位 <6981>　村田製　　　　　　10660　 +130（　+1.2%）
10位 <285A>　キオクシア　　　　95870　+1150（　+1.2%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1232.1　 -8.9（　-0.7%）
2位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2647.7　-16.3（　-0.6%）
3位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1495　 -8.5（　-0.6%）
4位 <4042>　東ソー　　　　　　 3029　-17.0（　-0.6%）
5位 <8750>　第一ライフ　　　　 1780　 -9.5（　-0.5%）
6位 <8801>　三井不　　　　　　 1522　 -8.0（　-0.5%）
7位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4142　　-13（　-0.3%）
8位 <9602>　東宝　　　　　　　 1280　 -4.0（　-0.3%）
9位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2612　 -7.5（　-0.3%）
10位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3369　 -9.0（　-0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース