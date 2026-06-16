[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇161銘柄・下落104銘柄（東証終値比）
6月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは293銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は104銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが48銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は620円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4179> ジーネクスト 1035 +335（ +47.9%）
2位 <7740> タムロン 1250 +217（ +21.0%）
3位 <5137> スマートＤ 223 +33（ +17.4%）
4位 <6838> 多摩川ＨＤ 2560 +280（ +12.3%）
5位 <3559> ＰバンＣＯＭ 512 +53（ +11.5%）
6位 <9237> 笑美面 785 +73（ +10.3%）
7位 <278A> テラドローン 9499 +749（ +8.6%）
8位 <2410> キャリアデザ 2765 +205（ +8.0%）
9位 <9603> ＨＩＳ 1019.1 +69.1（ +7.3%）
10位 <3647> アスリナ 114.9 +5.9（ +5.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9256> サクシード 1780 -360（ -16.8%）
2位 <3236> プロパスト 230 -42（ -15.4%）
3位 <3459> サムティＲ 90000 -4700（ -5.0%）
4位 <3929> Ｓワイヤー 247.2 -12.8（ -4.9%）
5位 <4720> 城南進研 216.8 -11.2（ -4.9%）
6位 <3645> メディカルＮ 218.8 -11.2（ -4.9%）
7位 <288A> ラクサス 88.8 -4.2（ -4.5%）
8位 <3681> ブイキューブ 18.2 -0.8（ -4.2%）
9位 <3441> 山王 2950 -115（ -3.8%）
10位 <7412> アトム 463 -18（ -3.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 657.7 +20.0（ +3.1%）
2位 <3092> ＺＯＺＯ 1120 +29.0（ +2.7%）
3位 <6976> 太陽誘電 20600 +410（ +2.0%）
4位 <4578> 大塚ＨＤ 10560 +200（ +1.9%）
5位 <5802> 住友電 12500 +180（ +1.5%）
6位 <4385> メルカリ 3822 +54（ +1.4%）
7位 <5801> 古河電 46750 +620（ +1.3%）
8位 <7012> 川重 3070 +39.0（ +1.3%）
9位 <6981> 村田製 10660 +130（ +1.2%）
10位 <285A> キオクシア 95870 +1150（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1232.1 -8.9（ -0.7%）
2位 <1963> 日揮ＨＤ 2647.7 -16.3（ -0.6%）
3位 <2502> アサヒ 1495 -8.5（ -0.6%）
4位 <4042> 東ソー 3029 -17.0（ -0.6%）
5位 <8750> 第一ライフ 1780 -9.5（ -0.5%）
6位 <8801> 三井不 1522 -8.0（ -0.5%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4142 -13（ -0.3%）
8位 <9602> 東宝 1280 -4.0（ -0.3%）
9位 <2432> ディーエヌエ 2612 -7.5（ -0.3%）
10位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3369 -9.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4179> ジーネクスト 1035 +335（ +47.9%）
2位 <7740> タムロン 1250 +217（ +21.0%）
3位 <5137> スマートＤ 223 +33（ +17.4%）
4位 <6838> 多摩川ＨＤ 2560 +280（ +12.3%）
5位 <3559> ＰバンＣＯＭ 512 +53（ +11.5%）
6位 <9237> 笑美面 785 +73（ +10.3%）
7位 <278A> テラドローン 9499 +749（ +8.6%）
8位 <2410> キャリアデザ 2765 +205（ +8.0%）
9位 <9603> ＨＩＳ 1019.1 +69.1（ +7.3%）
10位 <3647> アスリナ 114.9 +5.9（ +5.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9256> サクシード 1780 -360（ -16.8%）
2位 <3236> プロパスト 230 -42（ -15.4%）
3位 <3459> サムティＲ 90000 -4700（ -5.0%）
4位 <3929> Ｓワイヤー 247.2 -12.8（ -4.9%）
5位 <4720> 城南進研 216.8 -11.2（ -4.9%）
6位 <3645> メディカルＮ 218.8 -11.2（ -4.9%）
7位 <288A> ラクサス 88.8 -4.2（ -4.5%）
8位 <3681> ブイキューブ 18.2 -0.8（ -4.2%）
9位 <3441> 山王 2950 -115（ -3.8%）
10位 <7412> アトム 463 -18（ -3.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 657.7 +20.0（ +3.1%）
2位 <3092> ＺＯＺＯ 1120 +29.0（ +2.7%）
3位 <6976> 太陽誘電 20600 +410（ +2.0%）
4位 <4578> 大塚ＨＤ 10560 +200（ +1.9%）
5位 <5802> 住友電 12500 +180（ +1.5%）
6位 <4385> メルカリ 3822 +54（ +1.4%）
7位 <5801> 古河電 46750 +620（ +1.3%）
8位 <7012> 川重 3070 +39.0（ +1.3%）
9位 <6981> 村田製 10660 +130（ +1.2%）
10位 <285A> キオクシア 95870 +1150（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1232.1 -8.9（ -0.7%）
2位 <1963> 日揮ＨＤ 2647.7 -16.3（ -0.6%）
3位 <2502> アサヒ 1495 -8.5（ -0.6%）
4位 <4042> 東ソー 3029 -17.0（ -0.6%）
5位 <8750> 第一ライフ 1780 -9.5（ -0.5%）
6位 <8801> 三井不 1522 -8.0（ -0.5%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4142 -13（ -0.3%）
8位 <9602> 東宝 1280 -4.0（ -0.3%）
9位 <2432> ディーエヌエ 2612 -7.5（ -0.3%）
10位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3369 -9.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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