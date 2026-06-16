「通常の5倍くらい売れた！」熊本にも入ってきた！『白黒かっぱえびせん』
赤い袋でおなじみの「かっぱえびせん」ですが、熊本市のスーパーにも「白黒」パッケージの販売が始まりました。
■みやはらZ南熊本店･熊本市中央区
■山本紗英子アナウンサー「レジコーナー入り口の真ん中に並べられているのが『かっぱえびせん』。カラーだけではなく『石油原料節約パッケージ』と書かれた白黒のものも並んでいます。」
■ 購入した人「目立ちます。ぱっと目立つですね。」
背景にあるのが、中東情勢悪化に伴うナフサ不足です。
白黒パッケージの理由について、カルビーは印刷インクなどの調達が不安定であることから、商品の安定供給を最優先にするためと説明しています。
インクが2色になっただけでなく、イラストがシンプルになり、裏面の4コマ漫画がなくなっています。一方で…
■みやはらZ南熊本店 橋本憲明店長「（通常の）5倍くらい売れたのでは。」
15日から、通常のパッケージよりよく売れているといいます。
カルビーでは、「かっぱえびせん」を含む14商品を順次、2色パッケージにする予定です。
■橋本店長「売り場の色も、だんだんさみしくなっていくのかなと思います。（でも）こういう状況を楽しみながらやっていこうかなと思っております。」
商品パッケージにも広がる中東情勢の影響。この先、どうなっていくのでしょうか…。