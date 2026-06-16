KKT熊本県民テレビ

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赤い袋でおなじみの「かっぱえびせん」ですが、熊本市のスーパーにも「白黒」パッケージの販売が始まりました。

■みやはらZ南熊本店･熊本市中央区

■山本紗英子アナウンサー「レジコーナー入り口の真ん中に並べられているのが『かっぱえびせん』。カラーだけではなく『石油原料節約パッケージ』と書かれた白黒のものも並んでいます。」

このスーパーにきのう15日に入荷したのが、パッケージが白と黒のインクで印刷された「かっぱえびせん」です。

■ 購入した人「目立ちます。ぱっと目立つですね。」

背景にあるのが、中東情勢悪化に伴うナフサ不足です。

白黒パッケージの理由について、カルビーは印刷インクなどの調達が不安定であることから、商品の安定供給を最優先にするためと説明しています。

インクが2色になっただけでなく、イラストがシンプルになり、裏面の4コマ漫画がなくなっています。一方で…

■みやはらZ南熊本店 橋本憲明店長「（通常の）5倍くらい売れたのでは。」

15日から、通常のパッケージよりよく売れているといいます。

カルビーでは、「かっぱえびせん」を含む14商品を順次、2色パッケージにする予定です。

■橋本店長「売り場の色も、だんだんさみしくなっていくのかなと思います。（でも）こういう状況を楽しみながらやっていこうかなと思っております。」

商品パッケージにも広がる中東情勢の影響。この先、どうなっていくのでしょうか…。