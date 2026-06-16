結婚式直前で“まさかの事実”発覚に森香澄も涙 『時計じかけのマリッジ』遂に最終回
ABEMAでは、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）を放送中。きょう16日には、遂に最終回が放送される。
【写真】美人ぞろい！婚活ビギナー3人
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
今夜放送の第8話では、すべての婚活プログラムが終了し、いよいよ結婚式を迎える現役アナウンサー・ゆかの姿が。しかし直前、ゆかは、年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケの知られざる一面を知ることになる。デートに突如現れた、キョウスケの親友である料理人・こめおに、ゆかが「（キョウスケは）友だちといる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから、想像を超えるキョウスケの知られざる一面が暴露されるのだった。「なるほどね…」と思わず絶句の様子をみせるゆか。これまで数々の波乱を乗り越えたゆかの婚活の結末とは…。
年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと同棲中の34歳美人経営者・あやかは、友人らからのアドバイスを受け、互いの信頼と価値観を見つめ直す。年収960万円の起業家と新たな出会いを果たす27歳人気モデルのなつえも、自らの心と向き合う究極の選択を迫られる。
婚活ビギナーたちは、30日間でどんな結婚相手を見つけることができたのか。スタジオMC・森香澄も思わず涙をみせる、感動に包まれた最終回は今夜放送。
【写真】美人ぞろい！婚活ビギナー3人
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと同棲中の34歳美人経営者・あやかは、友人らからのアドバイスを受け、互いの信頼と価値観を見つめ直す。年収960万円の起業家と新たな出会いを果たす27歳人気モデルのなつえも、自らの心と向き合う究極の選択を迫られる。
婚活ビギナーたちは、30日間でどんな結婚相手を見つけることができたのか。スタジオMC・森香澄も思わず涙をみせる、感動に包まれた最終回は今夜放送。