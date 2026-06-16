家族の日常や子育て、外出した際の様子を発信する家族系YouTuber。何気ない日常を映したコンテンツは幅広い世代に親しまれている。しかし、現在SNSでは、ある家族系YouTuberに“飲酒運転”疑惑が浮上し、物議を醸していて──。

注目を集めているのは、「ばつまる夫婦」。夫の“ジョニー”ことHIROと妻のKANAが2人の子どもとともに、家族の日常を発信するチャンネルだが、6月11日に投稿した動画が波紋を呼ぶことになった。

「5泊6日で沖縄の石垣島を旅行する企画でした。昼食を食べることになり、家族でレストランのビュッフェを訪れ、ジョニーさんはビールジョッキを注文しました。『我慢してたんですけど、沖縄は我慢できない。日中お酒飲んだら熱中症になりそうで怖いけど、この暑さは飲んじゃうよね』と言ったあと、ビールジョッキをがぶ飲みしたのです。

その後、ジョニーさんが家族を乗せて車を運転するシーンが映されました。飲酒する様子とドライブする動画が切り抜かれてSNSで拡散され、飲酒運転を疑われる事態となりました」（スポーツ紙記者）

ほのぼのした家族旅行から一転、“飲酒運転”疑惑が浮上することになり、Xでは

《通報すべき案件やろ》

《子供同じ車に乗せて飲酒運転って、とんでもないわ》

《これがまじならアウト》

など、厳しい声が多数あがっており、炎上する事態になっている。

「ビールジョッキを飲んだ際と、車を運転するジョニーさんの服装はまったく同じでした。車の窓から見える空は明るく、かりに酒を飲んでいたのだとすれば、体内にアルコールが残っている可能性があります。車には子どもが乗っていたこともあり、厳しい目が注がれているようです」（芸能記者）

ばつまる夫婦は、6月13日にチャンネル登録者数が10万人を超えたことを記念して、YouTubeで生配信をおこなった。ジョニーひとりで配信していたが、飲酒疑惑に言及する場面があった。

「石垣島の旅行動画はコメント欄がオフになっていました。同生配信で視聴者から『レストランでビール飲んで運転してました？』と質問され、ジョニーさんは『あれ飲酒運転じゃないのに飲酒運転と言われて、面倒くさいからコメントオフにしました』と、飲酒運転をはっきり否定したのです。続けて、『ドッキリでビールって言って、オールフリーを持ってくるみたいなのを奥さんが勝手に企画したんですけど、くそおもんない、グダグダになったんで全部カットしたら、飲酒運転してるみたいな動画になってしまったんです』と、説明しました。

KANAさんがノンアルコールをビールだと言って渡したものの、ドッキリのネタばらしをする場面を編集でカットしたということでした。ただ、ジョニーさんがはっきり『酒』と口にしていたことや、そもそも飲食店でジョッキのノンアルコールビールを提供しているのかなど、疑問を抱く意見が殺到しており、ますます不信感を持たれる事態になっています」（同前）

ジョニーは「動画消してないってことは、飲酒運転じゃないってことだけわかってくれたらいいです」と呼びかけていた。ノンアルコールビールの“ドッキリ”部分を公開すれば、視聴者も納得するはずだが……。