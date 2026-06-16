菅原由勢の行動が話題

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。後半43分、鎌田大地が頭で同点ゴール。ゴールの瞬間、選手らは歓喜の輪を作ったが、別の場所で発生した熱い抱擁にもファンの注目が集まっている。

1-2の後半43分、伊東純也の右コーナーキック（CK）に合わせた小川航基のヘディングシュートが、その前にいた鎌田の頭に直撃。これがそのままゴールネットを揺らし同点に。喜びを爆発させた小川らはベンチへ一目散に走り、歓喜の輪が広がった。

一方、輪の手前で、CKを蹴った伊東の元に1人走り寄ったのが菅原由勢だ。お互いに飛び跳ねながら抱き合うと、満面の笑みを浮かべた。菅原は自身のインスタグラムのストーリー機能を使用して、この写真を投稿し、「アッツいハグ」とコメント。伊東もインスタグラムにこのシーンを投稿している。

2人が見せた熱い抱擁に、SNS上のファンも反応している。

「由勢が集団の小川のとこじゃなくてコーナー蹴った伊東のとこに行くのがもう最高」

「カメラマンさんナイスなお仕事すぎる！！」

「熱いぜ！ この写真」

「この写真最高すぎますね！！菅原 伊東の右サイド」

「真っ先に伊東へ行くのが全部物語ってるな」

「伊東純也くんのコーナーキックあってのだからね！！！！！！」

「菅原の人柄出過ぎてて最高、、」

「このクロス精度バチバチの右サイドコンビ好きや」

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）