メ～テレ（名古屋テレビ）

6月は株主総会のシーズンです。会社の重要な事柄を決める集まりですが、実はリハーサルを含めた綿密な準備があるんです。名古屋の企業で、その裏側を取材しました。

突然ですが、みなさん、株主総会に参加したことはありますか？

「名鉄が今度あるので、行けたら行きたいと思っています。今後の見通しも含めて生活に直結する部分を、企業がどう対応していくか気になる」（名鉄の株を保有 30代）

一方で、こんな声も――

「たくさん株を買っている人は、運営に関わったり意見を言えたりすると思うが、株を買わなきゃ出られないもんね」（株式投資をしていない 60代）

「今の企業の姿勢になかなか賛成できない部分も多い。言い出したらキリがないから行っていない」（株式投資をしている 60代）

株主総会とは、会社の「最高の意思決定機関」。

NISAの普及で、参加できる人も増えているといいます。いったいどんなことが行われるのでしょうか。

真剣リハーサルに密着

「映画館の中ですが、スクリーンの前には議長と書かれたテーブルがあります。きょうはこのあと、ここで株主総会のリハーサルを行うということです」（記者）

栄のど真ん中に5月、本社を移転したばかりのコプロ・ホールディングス。建設現場に技術者を派遣する会社です。

会社設立20周年の今年は、株主総会を初めて映画館で開くことになりました。

先週、本番の会場であったのは、役員全員参加の「リハーサル」です。

「第20回定時株主総会を開会します」（コプロ・ホールディングス 清川甲介 社長）

この日は、開会から閉会まで、一連の流れを確認します。

一般的な株主総会は、社長が議長を務めて、「事業の報告」「株主からの質問」「議案の採決」などを行います。

リハーサルで株主役として模擬質問をするのは、三菱UFJ信託銀行の中西さんです。

今年に入って、同業の会社を買収したコプロに対して――

「買収した会社とは、よく似た会社なのかなと。決め手は何」（三菱UFJ信託銀行 中西健二さん）

「我々は未経験採用で研修をして、お客様にサービスを提供してきた。買収した会社は、経験者をとってくる力が非常に強い。強みがいくつかある中で、非常に親和性が高い」（清川社長）

リハーサルの気になる点は――

リハーサルで、中西さんが気になったところは――

「もし手を挙げている株主が、見えづらいことがあれば検証する必要がある。一番左端とか右端とか見えますか」（中西さん）

去年まで使っていた会議室と比べて、照明が暗い映画館。

この点は、清川社長も気になっていたようです。

「原稿のページ数が多くなってもいいから、もう少し文字を大きく。映画館だからちょっと暗い」（清川社長）

指摘はこんな点にも――

「それでは上の女性の株主の方」（清川社長）

「女性・男性の性別は言わずにやってほしい。退出時に一礼する人としない人がいたが、これは“決め”の問題。多くの会社は一礼しません。でないと詰まってしまうので」（中西さん）

「準備で9割の勝負が決まる」

指摘には、社長も心当たりがあったようで――

「『やっちゃったな』と思ったところは、議長席で僕の脇は汗だくです。最初の段階で失敗しておくのはいいこと」（清川社長）

リハーサルで難しい質問を浴びることもあるそうですが、清川社長は「準備で9割の勝負が決まる」と話します。

「叱咤激励を含めて、直接会ってコミュニケーションをとる場。帰る時に『よりコプロのことを好きになった』、『ファンになった』と思ってもらえると、すごくいい株主総会だったなと思える」（清川社長）

株主総会は、今週の金曜日の19日。

前日にもう1度リハーサルをして、本番に臨むということです。