株主総会「準備で9割の勝負が決まる」 本番さながらのリハの裏側に密着 名古屋
6月は株主総会のシーズンです。会社の重要な事柄を決める集まりですが、実はリハーサルを含めた綿密な準備があるんです。名古屋の企業で、その裏側を取材しました。
突然ですが、みなさん、株主総会に参加したことはありますか？
「名鉄が今度あるので、行けたら行きたいと思っています。今後の見通しも含めて生活に直結する部分を、企業がどう対応していくか気になる」（名鉄の株を保有 30代）
一方で、こんな声も――
「たくさん株を買っている人は、運営に関わったり意見を言えたりすると思うが、株を買わなきゃ出られないもんね」（株式投資をしていない 60代）「今の企業の姿勢になかなか賛成できない部分も多い。言い出したらキリがないから行っていない」（株式投資をしている 60代）
株主総会とは、会社の「最高の意思決定機関」。
NISAの普及で、参加できる人も増えているといいます。いったいどんなことが行われるのでしょうか。真剣リハーサルに密着
「映画館の中ですが、スクリーンの前には議長と書かれたテーブルがあります。きょうはこのあと、ここで株主総会のリハーサルを行うということです」（記者）
栄のど真ん中に5月、本社を移転したばかりのコプロ・ホールディングス。建設現場に技術者を派遣する会社です。
会社設立20周年の今年は、株主総会を初めて映画館で開くことになりました。
先週、本番の会場であったのは、役員全員参加の「リハーサル」です。
「第20回定時株主総会を開会します」（コプロ・ホールディングス 清川甲介 社長）
この日は、開会から閉会まで、一連の流れを確認します。
一般的な株主総会は、社長が議長を務めて、「事業の報告」「株主からの質問」「議案の採決」などを行います。
リハーサルで株主役として模擬質問をするのは、三菱UFJ信託銀行の中西さんです。
今年に入って、同業の会社を買収したコプロに対して――
「買収した会社とは、よく似た会社なのかなと。決め手は何」（三菱UFJ信託銀行 中西健二さん）
「我々は未経験採用で研修をして、お客様にサービスを提供してきた。買収した会社は、経験者をとってくる力が非常に強い。強みがいくつかある中で、非常に親和性が高い」（清川社長）リハーサルの気になる点は――
リハーサルで、中西さんが気になったところは――
「もし手を挙げている株主が、見えづらいことがあれば検証する必要がある。一番左端とか右端とか見えますか」（中西さん）
去年まで使っていた会議室と比べて、照明が暗い映画館。
この点は、清川社長も気になっていたようです。
「原稿のページ数が多くなってもいいから、もう少し文字を大きく。映画館だからちょっと暗い」（清川社長）
指摘はこんな点にも――
「それでは上の女性の株主の方」（清川社長）
「女性・男性の性別は言わずにやってほしい。退出時に一礼する人としない人がいたが、これは“決め”の問題。多くの会社は一礼しません。でないと詰まってしまうので」（中西さん）「準備で9割の勝負が決まる」
指摘には、社長も心当たりがあったようで――
「『やっちゃったな』と思ったところは、議長席で僕の脇は汗だくです。最初の段階で失敗しておくのはいいこと」（清川社長）
リハーサルで難しい質問を浴びることもあるそうですが、清川社長は「準備で9割の勝負が決まる」と話します。
「叱咤激励を含めて、直接会ってコミュニケーションをとる場。帰る時に『よりコプロのことを好きになった』、『ファンになった』と思ってもらえると、すごくいい株主総会だったなと思える」（清川社長）
株主総会は、今週の金曜日の19日。
前日にもう1度リハーサルをして、本番に臨むということです。