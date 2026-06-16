モンテディオ山形2026／27全日程決定 初のホーム開幕は栃木シティ戦
モンテディオ山形は2026／27シーズンの明治安田J2リーグの全38節の対戦カードが決定したと発表しました。リーグは8月8日に開幕し、来年5月23日に最終節を迎える日程です。
クラブによりますと、今季は8月8日または9日の栃木シティ戦で開幕し、ホームでのスタートとなります。山形にとってJリーグでのホーム開幕戦はクラブ史上初です。2026年内は12月12日または13日の第22節まで試合が行われ、その後ウインターブレークを挟み、来年2月20日に再開します。
シーズン前半は湘南ベルマーレ、横浜FC、アルビレックス新潟などと対戦するほか、10月にはベガルタ仙台との「みちのくダービー」がホームで予定されています。終盤にかけても仙台との対戦や、ジュビロ磐田、RB大宮アルディージャなど上位争いを左右するカードが組まれています。
なお、ルヴァンカップの日程は6月22日13時、リーグ戦の詳細日程については7月1日に発表される予定です。
■２０２６／２７明治安田Ｊ２リーグ 対戦カード
（節／開催日／対戦カード／H/A）
1 8/8(土) or 8/9(日) 栃木シティ HOME
2 8/15(土) or 8/16(日) 湘南ベルマーレ AWAY
3 8/22(土) or 8/23(日) 横浜ＦＣ HOME
4 8/29(土) or 8/30(日) ＦＣ今治 AWAY
5 9/5(土) or 9/6(日) ヴァンフォーレ甲府 HOME
6 9/12(土) or 9/13(日) アルビレックス新潟 AWAY
7 9/19(土) or 9/20(日) カターレ富山 HOME
8 9/26(土) サガン鳥栖 HOME
9 10/3(土) or 10/4(日) 大分トリニータ AWAY
10 10/10(土) or 10/11(日) ベガルタ仙台 HOME
11 10/17(土) or 10/18(日) 藤枝ＭＹＦＣ AWAY
12 10/21(水) 北海道コンサドーレ札幌 HOME
13 10/24(土) or 10/25(日) テゲバジャーロ宮崎 HOME
14 10/31(土) ヴァンラーレ八戸 AWAY
15 11/3(火・祝) 徳島ヴォルティス HOME
16 11/7(土) or 11/8(日) いわきＦＣ AWAY
17 11/14(土) or 11/15(日) ＲＢ大宮アルディージャ AWAY
18 11/21(土) or 11/22(日) ブラウブリッツ秋田 AWAY
19 11/25(水) ジュビロ磐田 HOME
20 11/28(土) or 11/29(日) ベガルタ仙台 AWAY
21 12/5(土) or 12/6(日) いわきＦＣ HOME
22 12/12(土) or 12/13(日) ヴァンラーレ八戸 HOME
23 2/20(土) or 2/21(日) テゲバジャーロ宮崎 AWAY
24 2/27(土) or 2/28(日) 横浜ＦＣ AWAY
25 3/6(土) or 3/7(日) サガン鳥栖 AWAY
26 3/13(土) or 3/14(日) アルビレックス新潟 HOME
27 3/17(水) ヴァンフォーレ甲府 AWAY
28 3/20(土) or 3/21(日) 北海道コンサドーレ札幌 AWAY
29 3/27(土) or 3/28(日) ＦＣ今治 HOME
30 4/3(土) or 4/4(日) 徳島ヴォルティス AWAY
31 4/10(土) or 4/11(日) 栃木シティ AWAY
32 4/17(土) or 4/18(日) 大分トリニータ HOME
33 4/24(土) or 4/25(日) 藤枝ＭＹＦＣ HOME
34 4/29(木・祝) カターレ富山 AWAY
35 5/3(月・祝) or 5/4(火・祝) 湘南ベルマーレ HOME
36 5/9(日) ブラウブリッツ秋田 HOME
37 5/15(土) or 5/16(日) ジュビロ磐田 AWAY
38 5/23(日) ＲＢ大宮アルディージャ HOME