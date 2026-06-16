モンテディオ山形は2026／27シーズンの明治安田J2リーグの全38節の対戦カードが決定したと発表しました。リーグは8月8日に開幕し、来年5月23日に最終節を迎える日程です。



クラブによりますと、今季は8月8日または9日の栃木シティ戦で開幕し、ホームでのスタートとなります。山形にとってJリーグでのホーム開幕戦はクラブ史上初です。2026年内は12月12日または13日の第22節まで試合が行われ、その後ウインターブレークを挟み、来年2月20日に再開します。

シーズン前半は湘南ベルマーレ、横浜FC、アルビレックス新潟などと対戦するほか、10月にはベガルタ仙台との「みちのくダービー」がホームで予定されています。終盤にかけても仙台との対戦や、ジュビロ磐田、RB大宮アルディージャなど上位争いを左右するカードが組まれています。

なお、ルヴァンカップの日程は6月22日13時、リーグ戦の詳細日程については7月1日に発表される予定です。





全日程■２０２６／２７明治安田Ｊ２リーグ 対戦カード（節／開催日／対戦カード／H/A）1 8/8(土) or 8/9(日) 栃木シティ HOME2 8/15(土) or 8/16(日) 湘南ベルマーレ AWAY3 8/22(土) or 8/23(日) 横浜ＦＣ HOME4 8/29(土) or 8/30(日) ＦＣ今治 AWAY5 9/5(土) or 9/6(日) ヴァンフォーレ甲府 HOME6 9/12(土) or 9/13(日) アルビレックス新潟 AWAY7 9/19(土) or 9/20(日) カターレ富山 HOME8 9/26(土) サガン鳥栖 HOME9 10/3(土) or 10/4(日) 大分トリニータ AWAY10 10/10(土) or 10/11(日) ベガルタ仙台 HOME11 10/17(土) or 10/18(日) 藤枝ＭＹＦＣ AWAY12 10/21(水) 北海道コンサドーレ札幌 HOME13 10/24(土) or 10/25(日) テゲバジャーロ宮崎 HOME14 10/31(土) ヴァンラーレ八戸 AWAY15 11/3(火・祝) 徳島ヴォルティス HOME16 11/7(土) or 11/8(日) いわきＦＣ AWAY17 11/14(土) or 11/15(日) ＲＢ大宮アルディージャ AWAY18 11/21(土) or 11/22(日) ブラウブリッツ秋田 AWAY19 11/25(水) ジュビロ磐田 HOME20 11/28(土) or 11/29(日) ベガルタ仙台 AWAY21 12/5(土) or 12/6(日) いわきＦＣ HOME22 12/12(土) or 12/13(日) ヴァンラーレ八戸 HOME23 2/20(土) or 2/21(日) テゲバジャーロ宮崎 AWAY24 2/27(土) or 2/28(日) 横浜ＦＣ AWAY25 3/6(土) or 3/7(日) サガン鳥栖 AWAY26 3/13(土) or 3/14(日) アルビレックス新潟 HOME27 3/17(水) ヴァンフォーレ甲府 AWAY28 3/20(土) or 3/21(日) 北海道コンサドーレ札幌 AWAY29 3/27(土) or 3/28(日) ＦＣ今治 HOME30 4/3(土) or 4/4(日) 徳島ヴォルティス AWAY31 4/10(土) or 4/11(日) 栃木シティ AWAY32 4/17(土) or 4/18(日) 大分トリニータ HOME33 4/24(土) or 4/25(日) 藤枝ＭＹＦＣ HOME34 4/29(木・祝) カターレ富山 AWAY35 5/3(月・祝) or 5/4(火・祝) 湘南ベルマーレ HOME36 5/9(日) ブラウブリッツ秋田 HOME37 5/15(土) or 5/16(日) ジュビロ磐田 AWAY38 5/23(日) ＲＢ大宮アルディージャ HOME