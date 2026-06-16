山形放送

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モンテディオ山形は2026／27シーズンの明治安田J2リーグの全38節の対戦カードが決定したと発表しました。リーグは8月8日に開幕し、来年5月23日に最終節を迎える日程です。

クラブによりますと、今季は8月8日または9日の栃木シティ戦で開幕し、ホームでのスタートとなります。山形にとってJリーグでのホーム開幕戦はクラブ史上初です。2026年内は12月12日または13日の第22節まで試合が行われ、その後ウインターブレークを挟み、来年2月20日に再開します。
シーズン前半は湘南ベルマーレ、横浜FC、アルビレックス新潟などと対戦するほか、10月にはベガルタ仙台との「みちのくダービー」がホームで予定されています。終盤にかけても仙台との対戦や、ジュビロ磐田、RB大宮アルディージャなど上位争いを左右するカードが組まれています。
なお、ルヴァンカップの日程は6月22日13時、リーグ戦の詳細日程については7月1日に発表される予定です。

全日程
■２０２６／２７明治安田Ｊ２リーグ　対戦カード
（節／開催日／対戦カード／H/A）
1　8/8(土) or 8/9(日)　栃木シティ　HOME
2　8/15(土) or 8/16(日)　湘南ベルマーレ　AWAY
3　8/22(土) or 8/23(日)　横浜ＦＣ　HOME
4　8/29(土) or 8/30(日)　ＦＣ今治　AWAY
5　9/5(土) or 9/6(日)　ヴァンフォーレ甲府　HOME
6　9/12(土) or 9/13(日)　アルビレックス新潟　AWAY
7　9/19(土) or 9/20(日)　カターレ富山　HOME
8　9/26(土)　サガン鳥栖　HOME
9　10/3(土) or 10/4(日)　大分トリニータ　AWAY
10　10/10(土) or 10/11(日)　ベガルタ仙台　HOME
11　10/17(土) or 10/18(日)　藤枝ＭＹＦＣ　AWAY
12　10/21(水)　北海道コンサドーレ札幌　HOME
13　10/24(土) or 10/25(日)　テゲバジャーロ宮崎　HOME
14　10/31(土)　ヴァンラーレ八戸　AWAY
15　11/3(火・祝)　徳島ヴォルティス　HOME
16　11/7(土) or 11/8(日)　いわきＦＣ　AWAY
17　11/14(土) or 11/15(日)　ＲＢ大宮アルディージャ　AWAY
18　11/21(土) or 11/22(日)　ブラウブリッツ秋田　AWAY
19　11/25(水)　ジュビロ磐田　HOME
20　11/28(土) or 11/29(日)　ベガルタ仙台　AWAY
21　12/5(土) or 12/6(日)　いわきＦＣ　HOME
22　12/12(土) or 12/13(日)　ヴァンラーレ八戸　HOME
23　2/20(土) or 2/21(日)　テゲバジャーロ宮崎　AWAY
24　2/27(土) or 2/28(日)　横浜ＦＣ　AWAY
25　3/6(土) or 3/7(日)　サガン鳥栖　AWAY
26　3/13(土) or 3/14(日)　アルビレックス新潟　HOME
27　3/17(水)　ヴァンフォーレ甲府　AWAY
28　3/20(土) or 3/21(日)　北海道コンサドーレ札幌　AWAY
29　3/27(土) or 3/28(日)　ＦＣ今治　HOME
30　4/3(土) or 4/4(日)　徳島ヴォルティス　AWAY
31　4/10(土) or 4/11(日)　栃木シティ　AWAY
32　4/17(土) or 4/18(日)　大分トリニータ　HOME
33　4/24(土) or 4/25(日)　藤枝ＭＹＦＣ　HOME
34　4/29(木・祝)　カターレ富山　AWAY
35　5/3(月・祝) or 5/4(火・祝)　湘南ベルマーレ　HOME
36　5/9(日)　ブラウブリッツ秋田　HOME
37　5/15(土) or 5/16(日)　ジュビロ磐田　AWAY
38　5/23(日)　ＲＢ大宮アルディージャ　HOME