「3年ほど前から様子がおかしくなり、怪しい事をしていたみたいです」

【実際の画像】タトゥーをチラ見せさせていた竹前美結容疑者

5月14日に栃木県で起きた富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件で“主導役”を担っていたとされる益田和彦容疑者（48）。元同僚が覚えているのは家族を愛し、仕事熱心で真面目な男の姿だった。しかし、ある人物との出会いが、彼を変貌させた――。



公開手配された益田

◆ ◆ ◆

「頭が切れて悪知恵が働いた」

「栃木県警は17日までに実行役の高校生4人と現場指示役の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を強盗殺人容疑で逮捕。この事件を計画し、海斗に犯行を持ち掛けたのが益田とみられる。

益田は4000万円の報酬を示し、被害者宅の場所や資産の情報を海斗に送信。事件前にホームセンターでバールを購入し、海斗に渡したことも判明している」（社会部記者）

県警は強盗殺人容疑で益田の逮捕状を取り、5月29日に公開手配した。

「成田空港から中国を経由し、現在は東南アジアに潜伏しているとみられています」（同前）

益田は佐賀県出身。小学生では野球クラブに所属し、中学ではソフトテニス部に入っていたという。小・中学校の同級生の母が語る。

「中学では周りからやって欲しいとお願いされて生徒会長を務めた。特段目立つ子ではなかったけど、友達も多くて、リーダーシップや指導力はあったみたい」

中学卒業後は地元の高校に進学するも中退。非行に走った。

「仲間らとバイクに乗り、暴走族の真似事を始めた。追われた時の逃亡ルートを事前に計画していて、警察から逃れるなど、頭が切れて悪知恵が働いた」（益田の中学の後輩）

タクシー会社や長距離運送の職に就き…

その後、益田は佐賀市内の運送会社などを転々とし、タクシー運転手の職を得たのは2010年ごろ。そのタクシー会社の社長は「週刊文春」の取材に、「トラブルは把握していません。13年7月に一身上の都合により退職しています」と説明する。

一方で、こんな話も聞こえてくる。

「テレビ局記者の取材回りの仕事を『全部僕に下さい』と言って、記者にいくらか代金をキックバックしたり、個人で直接仕事を受けて金銭を得たりしていた。それがバレて、タクシー会社を出て行ったと聞きました」（益田の知人）

この時既に益田には妻子がおり、退社後は長距離運送の職に就いたという。冒頭の益田の元同僚が続ける。

「そこも2年で辞めています。ウチも運送業で彼は15年から働いていた。私が出会ったときには離婚していたが、元妻の実家が営む農業を手伝いながら仕事も真面目にしていました。しかし、22年に突然姿を消したんです」

「（強盗）一緒にやる？」と声をかけられた

その1年後、益田から「仕事の誘い」があったという。

「電話で、土地や保険の営業を一緒にやらないかと。まだ佐賀にいるのかと問うと『今は東京だけど、仕事をするのは海外』と言われたが、怪しいので断った。昨年にも同じような連絡が来ました」（同前）

佐賀を離れた益田がたどり着いた先は東南アジア。その地で今回の事件の「指示役」である竹前海斗と出会ったとみられる。竹前の知人が語る。

「海斗は3年前から急に羽振りが良くなった。東南アジア方面に何度も訪れていて、海外で知り合ったカズさんという人に友人名義のマンションを貸していたと話していた。このカズさんが益田だったんでしょうね」

さらに、益田は実行役の中心を担った高校生とも面識があったようだ。高校生の友人が明かす。

「昨年末、『（強盗）一緒にやる？』と声をかけられた。断ると『じゃあ、他に誰かいる？』と。カズさん、海斗さんという怖い先輩がいると半分脅されて。うんざりして離れていくやつも多かったですよ」

匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の主導役に堕ちた益田。警察が事件の全容解明を進めている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月11日号）