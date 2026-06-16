17日は西から雨の範囲が広がるでしょう。晴れ間の出る関東も夜遅くは雨が降り出す所がありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■西日本で雨 いつどこで降る？

17日(水)は梅雨前線が北上する見込みです。梅雨前線に近い西日本で雲が広がり、次第に雨の範囲が広がるでしょう。

【いつ、どこで雨？】

朝は九州南部や四国、紀伊半島で雨が降るでしょう。昼頃には九州北部や中国、近畿も所々で雨が降り出す見込みです。夜は東海も一部で雨が降るでしょう。夜遅くは関東もにわか雨がありそうです。

■南西諸島は雨続く 17日は鹿児島県で大雨に

沖縄は17日(水)も雨が降ったりやんだりとなるでしょう。沖縄本島は17日(水)の明け方まで激しい雨の降る所がありそうです。

奄美は一日雨で、夕方にかけて激しく降る所がある見込みです。

鹿児島県は17日(水)夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る予想です。鹿児島県では17日(水)夜遅くにかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

■北日本、東日本は晴れ間あり

北日本は一日晴れる所が多いでしょう。道北や道東、東北の日本海側はにわか雨がありますが、広い範囲で雨が降ることはなさそうです。

北陸は青空が広がり暑くなりそうです。

関東は晴れたり曇ったり。日中は天気の崩れはなさそうです。ただ、夜遅くは千葉県や神奈川県を中心に、にわか雨があるでしょう。

東海は雲が多いながら、日中は晴れ間が出る見込みです。三重県は朝から雨が降ったりやんだり。夜はその他の東海でも所々で雨が降りそうです。

■広く夏日 西日本はムシムシ

17日(水)の最高気温は前日と同じくらいで、全国的に25℃以上の夏日となりそうです。秋田県の横手や福島県の福島や会津若松で32℃、山形や長野、福井、鳥取、福岡などで31℃と、真夏日になる所もある見込みです。

西日本は前日より湿度が高くなり、蒸し暑くなるでしょう。

【17日(水)の予想最低気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（-2 6月中旬）

仙台 17℃（＋2 6月下旬）

新潟 18℃（＋1 平年並み）

東京 19℃（＋3 平年並み）

名古屋 20℃（＋1 平年並み）

大阪 22℃（＋2 6月下旬）

広島 22℃（＋2 6月下旬）

福岡 23℃（±0 6月下旬）

【17日(水)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 26℃（＋1 7月下旬）

仙台 28℃（-1 7月下旬）

新潟 28℃（＋1 7月中旬）

東京 28℃（±0 7月上旬）

名古屋 27℃（±0 6月上旬）

大阪 28℃（＋1 6月中旬）

広島 28℃（-1 6月下旬）

福岡 31℃（±0 7月中旬）

■この先の予報 週末は西日本中心に大雨のおそれ

18日(木)は西日本、東日本で雨の降る所があるでしょう。関東の雨は今のところ、午前が中心となりそうです。

19日(金)は北日本で雨が降る予想です。北海道では雨脚の強まる所もあるでしょう。

20日(土)は西日本や東海で雨の範囲が広がりそうです。西日本中心に大雨となるおそれがあるため、最新の情報にご注意ください。

21日(日)は西日本、東日本、東北で広く雨となりそうです。雨の強く降る所もあるでしょう。