上品すぎるイタグレさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万8000回再生を突破し、「おててがｗｗ」「お呼びですか？みたいなｗ」「屋敷のしもべだぁあ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：リビングで『おすわり』をする犬→普通に座るのかと思ったら…想定外な『上品すぎる座り方』】

おすわりをするイタグレ

TikTokアカウント「kazuto043026」では、イタリアングレーハウンドのさんとの暮らしを紹介しています。

ある日、リビングで飼い主さんから「おすわり」と声をかけられたイタグレさん。元気よく指示に応えようとしたため、誰もが普通にお尻を下ろして座るのだと思っていたそうです。ところが次の瞬間、見せたのは予想外のポーズでした。

後ろ足でしっかり体を支えながら上半身を起こし、まるでミーアキャットのような二本足スタイルに。すっと伸びた首や背筋も相まって、その姿は犬というより小さな紳士のよう。あまりにも自然に立っているため、投稿主さんも思わず目を疑ってしまったそうです。

上品な姿に感嘆♡

さらに驚かされたのは、その後の仕草でした。イタグレさんは前足をお腹の前でちょこんと揃え、まるで「お呼びでしょうか？」と問いかけているかのような姿勢を披露したのです。その立ち居振る舞いは驚くほど上品で、気品すら感じさせるほど。

しかも本人は得意げな表情を浮かべており、「ちゃんとできました」と言わんばかりの誇らしさが伝わってきます。さらに、ピンと伸びた背筋や視線の送り方までどこか優雅で、まるで物語に登場する執事のよう。思わず「本当に犬なの？」と二度見してしまうほど完成度の高いポーズだったそうです。可愛らしさと上品さを兼ね備えたその姿に、多くの人が魅了されたのでした。

この投稿には、「お行儀がよろしくてw」「器用なお座り」「背筋伸びすぎ(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

片手バージョンもあり

別の日も、おすわりの合図を聞くとイタグレさんは嬉しそうに駆け寄ってきたそうです。そして勢いよく二本足になると、今度は片方の前足だけをお腹の前へ。まるで舞踏会であいさつをする紳士のようなポーズを披露したのだとか。

背筋を伸ばした姿勢と得意げな表情も相まって、その気品はますますアップ。犬とは思えない優雅な立ち振る舞いに、思わず見惚れてしまいます…♡

TikTokアカウント「kazuto043026」には、他にもイタグレさんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kazuto043026」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。