廃業の危機を乗り越えた人形町の名酒場。国産天然物の旬魚だけを扱う『酒喰洲』の魚料理

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の居酒屋店『酒喰洲（しゅくず）』です。

魚愛あふれる店主の心意気に出合える名酒場

人生ならぬ”店生”いろいろ。今年6月に20周年を迎える人気店が諸事情で2回目の移転。人形町の駅近で再開した。

「この物件に出合わなければ廃業してたかも」と衝撃の告白（?!）は店主の櫻井満さん。おぉ良かったと胸を撫で下ろしている常連さんも多いはず。

自慢の魚料理は変わらず健在。はっきり言おう。旨い魚が食べたければここに来れば間違いない。つまり魚好きのパラダイス！

櫻井さんの故郷、北海道直送を中心に、足立市場でも仕入れる旬魚は全て国産の天然物。鮮度重視でアジなど小さい魚はオーダー後におろすようにしているとか。名物は高級魚でもひと切れずつ頼める刺身だ。

本日のお造り〜天然国産〜（尾長鯛1枚350円、ホタルイカ1人前530円、甘海老1本180円、柳たこ1枚300円、平目1枚330円）、知床直送銀かれいカマ一夜干し（大）1480円

『酒喰洲（しゅくず）』（手前）本日のお造り〜天然 国産〜 ※種類と価格は仕入れで変わる （左手前から時計回りに）ホタルイカ 1人前530円、甘海老 1本180円、柳たこ 1枚300円、平目 1枚330円、尾長鯛 1枚350円 （奥）知床直送 銀かれいカマ一夜干し（大） 1480円 この日は北海道の自家茹で柳たこや甘エビなど。「銀かれいカマ」は知床直送。脂がたっぷり乗っている

ひとり客も多種を楽しめるよう配慮したシステムで、手間はかかるが「これからも変えません！」。

天ぷらだって1個から注文可。それもこれも深い魚愛、そしてお客さんへの愛なんですよね。ありがとー！

『酒喰洲（しゅくず）』店主 櫻井満さん

店主：櫻井満さん「6月13日開催、日本酒の会「酒喰洲会」もぜひ！」

『酒喰洲（しゅくず）』

人形町『酒喰洲（しゅくず）』

［店名］『酒喰洲（しゅくず）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町2-8-3第5篠原ビル1階

［電話］03-3249-7386

［営業時間］15時〜22時半（21時半LO）※日は〜21時半（20時半LO）

［休日］月・祝※日・月が連休の場合は日も休み

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A3出口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、名物ごまあじ丼の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】魚好きにおすすめしたい！ 新鮮な国産天然魚を楽しめる名店（7枚）