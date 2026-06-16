大谷翔平は球宴で投打二刀流をすべきか？ 蓄積疲労の懸念に元MLB投手が異論「チームはワールドシリーズ連覇をしているわけだし…」
投打でのオールスター出場が期待される大谷だが…(C)Getty Images
当然のトップ得票だ。現地時間6月15日、MLBは公式Xでドジャースの大谷翔平が、来月14日に開催されるオールスターゲームのファン投票の中間結果で両リーグトップとなったことを報告。110万票以上を獲得するぶっちぎりの内容を伝えた。
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選出されれば6年連続となる大谷。今季の彼は開幕から二刀流でフル回転。投打であまりに図抜けた存在感を示している。投げては11先発で6勝（2敗）、防御率1.06、WHIP0.84、被打率.154のハイスタッツを記録。一方で春先にやや出遅れた打撃では、打率.300、14本塁打、出塁率.424、長打率.544、OPS.968とこちらもハイアベレージを叩き出せている。
またしても規格外の1年を送ろうとしている大谷だけに、“トップ票”そのものに大きな驚きはない。最多得票を獲得すれば、その時点で各ポジションの先発出場が確定する6月25日まで日はあまりなく、オールスター出場はまず間違いないと言えよう。
気になるのは、彼の起用法だ。
エンゼルス時代の2021年に史上初めて「1番・投手兼指名打者」で投打同時出場出場した際には両面で活躍し、大きな娯楽を生んだ。だが、蓄積疲労をはじめとするコンディション面の懸念は少なくない。そのため、レギュラーシーズンへの影響も考慮し、本人とドジャースがどちらか一方（おそらく打者）に限定する可能性もゼロではない。
ただ、やはり多くのファンや関係者が見たいのは、二刀流でプレーする姿だろう。現役時代にMLB通算213勝と154セーブを挙げた大投手で、かねてから大谷を「間違いなく『打てる偉大な投手』として未来永劫的に知られていく」と激賞してきたジョン・スモルツ氏は、米野球専門YouTubeチャンネル『Flippin Bats』で「今夏のオールスターではショウヘイにとってユニークな機会になると思っている」と指摘。「私個人としては、彼自身がやりたいようにやらせるのが良いと思う」と持論を展開した。
「これまでのオールスターでは何かとプレーを制限する時があった。ただ、もうチームはワールドシリーズを連覇しているわけだし、特別な舞台で世界中に彼の実力を存分に披露させる絶好の機会なのは間違いない。私は迷う余地なんてないと思う。もしも、ショウヘイが健康で、前代未聞のプレーができるなら、投げて、打ってと、自由にやらせるべきだと思う」
果たして、大谷は投打両面でのオールスター出場をするのか。本人のコンディションを含めて興味深く見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]