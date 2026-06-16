STARTO ENTERTAINMENTのジュニア公式Xアカウントは6月15日、投稿を更新。KEY TO LITの猪狩蒼弥さん、SixTONESの田中樹さんのオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：ジュニア公式Xより）

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STARTO ENTERTAINMENTのジュニア公式X（旧Twitter）アカウントは6月15日、投稿を更新。KEY TO LITの猪狩蒼弥さん、SixTONESの田中樹さんのオフショットを公開したところ、その美脚に注目が集まっています。

【写真】ミニスカ制服を着た田中樹

「スーパーギャルな2人最高すぎんか？」

同アカウントは、バラエティー番組『くりぃむナンタラ』（テレビ朝日系）に出演した猪狩さん、田中さんのオフショットを投稿。2人とも女性用の学生服を着用していますが、不思議と違和感がありません。ミニスカートから美しい生脚が見えており、スタイルの良さが際立っています。

ファンからは「自分の学生時代より似合うのなんなんwww」「スーパーギャルな2人最高すぎんか？」「一軍女子すぎる」や「脚綺麗なんだけど!?」「美脚〜っ」「足そこら辺のJKよりも綺麗なの辞めれる？笑」といった声が寄せられました。

31歳の誕生日を迎えた田中さん

15日は、田中さんの31歳の誕生日。SixTONES／ソニーミュージックの公式Xアカウントは「#HappyBirthdayJuri」のハッシュタグを添え、バースデー仕様のコラージュ画像を公開しています。また、同グループの公式Instagramアカウントでは、メンバーに胴上げされる田中さんの姿を動画で公開。気になった人は、チェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)