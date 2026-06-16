SixTONES・田中樹、ミニスカ制服から美脚を披露！ 「足そこら辺のJKよりも綺麗なの辞めれる？笑」
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア公式X（旧Twitter）アカウントは6月15日、投稿を更新。KEY TO LITの猪狩蒼弥さん、SixTONESの田中樹さんのオフショットを公開したところ、その美脚に注目が集まっています。
【写真】ミニスカ制服を着た田中樹
ファンからは「自分の学生時代より似合うのなんなんwww」「スーパーギャルな2人最高すぎんか？」「一軍女子すぎる」や「脚綺麗なんだけど!?」「美脚〜っ」「足そこら辺のJKよりも綺麗なの辞めれる？笑」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ミニスカ制服を着た田中樹
「スーパーギャルな2人最高すぎんか？」同アカウントは、バラエティー番組『くりぃむナンタラ』（テレビ朝日系）に出演した猪狩さん、田中さんのオフショットを投稿。2人とも女性用の学生服を着用していますが、不思議と違和感がありません。ミニスカートから美しい生脚が見えており、スタイルの良さが際立っています。
31歳の誕生日を迎えた田中さん15日は、田中さんの31歳の誕生日。SixTONES／ソニーミュージックの公式Xアカウントは「#HappyBirthdayJuri」のハッシュタグを添え、バースデー仕様のコラージュ画像を公開しています。また、同グループの公式Instagramアカウントでは、メンバーに胴上げされる田中さんの姿を動画で公開。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)