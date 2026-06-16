朝ドラ『ひよっこ』再放送決定 有村架純、9年ぶり放送に「観たことがない方にも楽しんでもらえたら」
俳優・有村架純が主演を務めた2017年放送の連続テレビ小説『ひよっこ』が、2026年8月3日からNHK総合で再放送されることが決まった。高度経済成長期を舞台に、茨城県の農村で育った主人公・谷田部みね子が東京で成長していく姿を描いた作品で、有村は再放送決定を受け、コメントを寄せた。
【写真】朝ドラ時代からすっかり大人に…有村架純の最新アー写
『ひよっこ』は、1964年の東京オリンピック開催の年を背景に、父の失踪をきっかけに集団就職で上京したみね子の人生を描く物語。ラジオ工場の仲間や洋食店の人々、商店街の住民らとの出会いと別れを重ねながら、見知らぬ町だった東京に自らの居場所を築いていく。高度成長期を懸命に生きた“名もなき人々”の日常を温かく映し出した作品として支持を集めた。
再放送にあたり有村は、「登場人物に悪い人が1人も出てこない、脚本家の岡田さんらしさ満載の『ひよっこ』の世界。谷田部家やすずふり亭、乙女寮、あかね荘の皆さんに助けられながら成長していくみね子と共に、私自身も多くを学びかけがえのない時間を過ごしました。感謝の気持ちでいっぱいです」と当時を振り返った。
さらに、「キャストスタッフの皆様の存在、ご覧になってくださった皆様からのお声、当時の私にとって本当に励みになっていたことを思い出します」とし、「当時の放送を見守ってくださった方々、そして『ひよっこ』を観たことがないという方々にもこの機会に是非楽しんでもらえたら幸せです」と呼びかけた。
作品は岡田惠和氏が脚本を担当し、音楽は宮川彬良氏、主題歌は桑田佳祐の「若い広場」。有村のほか、沢村一樹、木村佳乃、峯田和伸、佐久間由衣、泉澤祐希、竹内涼真、磯村勇斗、伊藤沙莉、松本穂香、島崎遥香、シシド・カフカ、菅野美穂、佐々木蔵之介、和久井映見、白石加代子、古谷一行、宮本信子らが出演する。
放送概要は以下のとおり。
・放送開始日：2026年8月3日
・放送：NHK総合
・放送時間：毎週月曜〜金曜 午後0時30分〜午後0時45分
・全156回
・NHKONEで同時・見逃し配信予定
【写真】朝ドラ時代からすっかり大人に…有村架純の最新アー写
『ひよっこ』は、1964年の東京オリンピック開催の年を背景に、父の失踪をきっかけに集団就職で上京したみね子の人生を描く物語。ラジオ工場の仲間や洋食店の人々、商店街の住民らとの出会いと別れを重ねながら、見知らぬ町だった東京に自らの居場所を築いていく。高度成長期を懸命に生きた“名もなき人々”の日常を温かく映し出した作品として支持を集めた。
さらに、「キャストスタッフの皆様の存在、ご覧になってくださった皆様からのお声、当時の私にとって本当に励みになっていたことを思い出します」とし、「当時の放送を見守ってくださった方々、そして『ひよっこ』を観たことがないという方々にもこの機会に是非楽しんでもらえたら幸せです」と呼びかけた。
作品は岡田惠和氏が脚本を担当し、音楽は宮川彬良氏、主題歌は桑田佳祐の「若い広場」。有村のほか、沢村一樹、木村佳乃、峯田和伸、佐久間由衣、泉澤祐希、竹内涼真、磯村勇斗、伊藤沙莉、松本穂香、島崎遥香、シシド・カフカ、菅野美穂、佐々木蔵之介、和久井映見、白石加代子、古谷一行、宮本信子らが出演する。
放送概要は以下のとおり。
・放送開始日：2026年8月3日
・放送：NHK総合
・放送時間：毎週月曜〜金曜 午後0時30分〜午後0時45分
・全156回
・NHKONEで同時・見逃し配信予定