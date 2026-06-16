サッカーワールドカップを配信しているＤＡＺＮは１６日、公式ＨＰで「『オランダＶＳ日本』」戦での事象についてのお詫びと再発防止対策」という文書をアップ。音声の不具合などを認め謝罪した。

ＤＡＺＮはオランダ対日本戦について「一部時間帯で音声不具合、特に前半には映像との同期ずれが発生いたしました」と説明。「現在は復旧しており、見逃し配信およびハイライトは正常にご視聴いただける状態となっております」とした。

「試合を楽しみにしていただいていた視聴者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして今回の案件を「重大な事象として受け止め」「原因の詳細な調査を進めるとともに再発防止に向けた対応を実施しております」とし、現在実施している対応策を明記。「原因調査及び再発防止策の実施」として技術的な原因の調査及び検証を行ったこと、調査結果を踏まえ、必要な対策を速やかに実施すること、監視体制、確認プロセスおよびエスカレーションフローの見直しを進めているとした。

また「事前検証の強化」にも取り組むとし「次戦に向けて、実運用環境に近い条件下で事前検証及びテストを実施し、再発防止作の有効性を確認いたします」としていた。

ＤＡＺＮは１３日にも「一部月額プランと受け取れる記載がなされていた」と契約に関する記載について誤解を招いたとして謝罪をしている。