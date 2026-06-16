OWV浦野秀太、M!LK吉田仁人との連絡内容明かす「イイじゃん」ブレイク前からの関係に「嬉しい」「2人とも活躍してほしい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】ボーイズグループ・OWV（オウブ）の浦野秀太が16日、日本テレビ系『有吉ゼミ』（毎週月曜よる7時〜）に出演。友人であるM!LKの吉田仁人への思いを語り、反響を呼んでいる。
【写真】OWV浦野「背中が見えなくなっちゃって…」友人のM!LKメンバー
タレントのギャル曽根とゲストが大盛りグルメに挑む企画が人気を博している同番組。今回の放送では、ナシゴレン、ケバブロール、揚げ春巻き、サモサなど多種多様な料理が盛り付けられた重量3.42kgのアジアン屋台プレートが登場し、浦野はゲストとしてこのプレートに挑んだ。
12歳から芸能活動を始めたものの、なかなか売れる機会に恵まれず、事務所を転々としてきた過去を持つ浦野。浦野は、芸能界での交友関係について「友達にM!LKの吉田仁人とかがいて」と回答。吉田と初めてあったのはM!LKが「イイじゃん」をリリースする前であったと語る浦野は、同曲のヒットによって「（吉田の）背中が見えなくなっちゃってて」と複雑な心境を吐露。同年代の仲間の活躍に焦りを感じていることを明かした。
収録日当日も吉田に「今日頑張ってくるね」とメッセージを送ったものの、返ってきたのは「頑張ってね」の一言だったという浦野。これに対し浦野は「うっすいなぁ」と内心は思いつつも「カッコつけて、グッていうスタンプだけ送った」とし、ギャル曽根らを笑わせた。
放送を受けて、SNS上では「今も連絡取ってる話が聞けて嬉しい」「2人とも活躍してほしい」など反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】OWV浦野「背中が見えなくなっちゃって…」友人のM!LKメンバー
◆浦野秀太、重量3.4kg超の大盛りグルメに挑戦
タレントのギャル曽根とゲストが大盛りグルメに挑む企画が人気を博している同番組。今回の放送では、ナシゴレン、ケバブロール、揚げ春巻き、サモサなど多種多様な料理が盛り付けられた重量3.42kgのアジアン屋台プレートが登場し、浦野はゲストとしてこのプレートに挑んだ。
◆浦野秀太、友人・吉田仁人のブレイクに焦り
12歳から芸能活動を始めたものの、なかなか売れる機会に恵まれず、事務所を転々としてきた過去を持つ浦野。浦野は、芸能界での交友関係について「友達にM!LKの吉田仁人とかがいて」と回答。吉田と初めてあったのはM!LKが「イイじゃん」をリリースする前であったと語る浦野は、同曲のヒットによって「（吉田の）背中が見えなくなっちゃってて」と複雑な心境を吐露。同年代の仲間の活躍に焦りを感じていることを明かした。
収録日当日も吉田に「今日頑張ってくるね」とメッセージを送ったものの、返ってきたのは「頑張ってね」の一言だったという浦野。これに対し浦野は「うっすいなぁ」と内心は思いつつも「カッコつけて、グッていうスタンプだけ送った」とし、ギャル曽根らを笑わせた。
◆大食いに挑む浦野秀太の様子に反響
放送を受けて、SNS上では「今も連絡取ってる話が聞けて嬉しい」「2人とも活躍してほしい」など反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】