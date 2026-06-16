元LE SSERAFIMキム・ガラム、事務所所属と韓国報道 今後は女優として活動へ
【モデルプレス＝2026/06/16】ガールズグループ・LE SSERAFIM（読み：ルセラフィム）の元メンバーであるキム・ガラムが、マネジメントKOOと専属契約を結び女優活動をしていくことがわかった。6月16日、現地メディアが報じた。
【写真】美しすぎると話題の元LE SSERAFIMメンバーの最新ショット
マネジメントKOOは6月16日、ガラムとの専属契約を結んだことを発表。「YouTube活動を見守りながら、女優としての成長の可能性や誠実な態度に強い印象を受けた」と明らかにした。また「自分の夢を叶えるために毎日努力していくことが専属契約を決定することになった重要なきっかけになった」と現地メディアに対して明らかにしている。
ガラムは2022年5月2日、LE SSERAFIMとしてデビュー。メンバーとして公開された際には、はっきりとした目鼻立ちや清楚なビジュアル、170センチの長身で話題を集めた。しかしながら、ネット上でデビュー前の中学校での校内暴力について様々な疑惑が浮上し、同年5月20日に活動を休止。そして、7月20日にはSOURCE MUSICとの契約解除が発表され、その後LE SSERAFIMは5人体制で活動をしている。2025年にはYouTubeを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美しすぎると話題の元LE SSERAFIMメンバーの最新ショット
◆キム・ガラム、女優として再始動
マネジメントKOOは6月16日、ガラムとの専属契約を結んだことを発表。「YouTube活動を見守りながら、女優としての成長の可能性や誠実な態度に強い印象を受けた」と明らかにした。また「自分の夢を叶えるために毎日努力していくことが専属契約を決定することになった重要なきっかけになった」と現地メディアに対して明らかにしている。
◆キム・ガラム、デビュー3ヶ月未満でLE SSERAFIM脱退
ガラムは2022年5月2日、LE SSERAFIMとしてデビュー。メンバーとして公開された際には、はっきりとした目鼻立ちや清楚なビジュアル、170センチの長身で話題を集めた。しかしながら、ネット上でデビュー前の中学校での校内暴力について様々な疑惑が浮上し、同年5月20日に活動を休止。そして、7月20日にはSOURCE MUSICとの契約解除が発表され、その後LE SSERAFIMは5人体制で活動をしている。2025年にはYouTubeを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】