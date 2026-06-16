米沢市の天然記念物「吾妻の白猿」が6月、子ザル1匹を出産したことが分かりました。「吾妻の白猿」の出産が確認されたのは実に26年ぶり。生まれた子ザルはどのような姿なのでしょうか。



6月10日。米沢市内のサルたちは出産シーズンを迎え、山の中には、ことし生まれた子ザルの姿がありました。

米沢市内に生息し、全身が白い毛に覆われた「吾妻の白猿」。1938年以降、これまで34匹の姿が発見され、現在、市内では、合わせて5匹の生息が確認されています。

市内で40年以上にわたり吾妻の白猿を追いかけている縮文夫さん（88）。6月7日、白猿が出産したのを26年ぶりに確認しました。





縮文夫さん「あら産んでた！と思った。もうサルのお産は終わったと思ってた」出産したのは「つばき」と呼ばれている5歳の白猿。その胸には小さなサルの姿が。縮文夫さん「一生懸命食っている。親かなり気を使っている。生まれたのは一番最後。早く生まれたサルに比べると1か月くらい違う」「つばき」から生まれたのは茶色っぽいの毛のサル。実はこれまで「吾妻の白猿」から白いサルが生まれたことは一度も確認されていません。縮文夫さん「考えてみたら白猿は26年子どもを産んでない。今は腹に抱っこしているが背中に子ザルが上がってくるとオスメスが分かるようになる」縮さんは、新たに生まれた子ザル、そして白猿「つばき」の子育ても見守っていきたいと話していました。