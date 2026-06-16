【FIFAワールドカップ2026】イラン代表 2ー2 ニュージーランド代表（日本時間6月16日／ロサンゼルス・スタジアム）

【映像】場内沸騰！番狂せの鮮烈ボレー弾（実際の様子）

ニュージーランド代表のMFイライジャ・ジャストが、巧みなボールコントロールからのボレーシュートでイラン代表のゴールをこじ開けた。結果的にはドロー決着も“番狂せ”の鮮烈な先制ゴールにSNS上でも衝撃が広がった。

ニュージーランドは日本時間6月16日、FIFAワールドカップ2026のグループG第1節でイランと対戦した。FIFAランキング20位のイランと、同85位のニュージーランドの一戦は、下馬評ではイラン優勢と見られていたが、7分、右ウイングで先発出場したジャストの一撃でニュージーランドが先制する。

GKマックス・クロコンブのロングキックを、最前線のFWクリス・ウッドが胸トラップで収める。タメを作る間に攻め上がったジャストがボールを引き取り、MFサープリート・シンに預けてボックス内へと侵入した。

シンがふわりと浮かせたボールをボックス内に送ると、再びウッドが胸トラップでコントロール。このこぼれ球を回収したジャストが左足で浮かせ、最後は右足でボレーシュートを叩き込んだ。

「強引にイランの中央をこじ開けた」驚きの声

中央をこじ開けた力強い一撃に、DAZNで解説を務めた田中隼磨氏（元日本代表）はジャストがクリス・ウッドの周りをサポートしながら前を向けた。ジャストがシュートをジャストミートしましたね。素晴らしい」とコメントした。

SNSでも「うまい」「よく蹴り込んだなー」「豪快」「まじか！まさかのニュージーランド先制」「シュートうますぎるやろ」「強引にイランの中央をこじ開けたな」など驚きの声が多く見られた。

この日のジャストは、1ー1で迎えた54分にもネットを揺らすなど2得点の活躍。チームはリードを守りきれなかったものの、開幕戦で価値ある勝ち点1の獲得に貢献した。

（FIFAワールドカップ2026）