16日の参議院外交防衛委員会で、日本維新の会の松沢成文議員が非核3原則（核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず）を4原則に変更すべきではと提言した。

【映像】「第4原則に『撃ち込ませず』を」発言の瞬間（実際の様子）

松沢議員はまず、非核3原則の「持ち込ませず」について、政府が2010年の当時の岡田外務大臣答弁（緊急時の例外規定）を引き継ぐとしていることについて、「この岡田答弁というのは大きな問題がある。このやり方では緊急時に安保条約用の事前協議を求める声が日本からもアメリカからも上がり、混乱してしまって即断ができずに対応できない可能性が大きい。これ危機管理上極めて無責任な政策だ。拡大抑止を確立する上では極めて不適切で、日本の核抑止力を低下させるだけだ」と指摘した。

そのうえで「私は日本を核戦争の脅威から守るために、非核3原則のうち、日本は戦争被爆国ですから『持たず』『作らず』は断固堅持するのは当然だと思います。しかし3つ目の『持ち込ませず』というこの形式論を絶対視するのではなく、敵に核を撃ち込ませないという究極で最大の抑止力の確保へと、国是をアップデートすべき非常に重要な機会を迎えていると思っています」と主張。

続けて「どういうことをやっていくかと言うと、『持ち込ませず』の硬直的運用の見直し。日米拡大抑止協議の閣僚級への格上げ。危機時の手順の明確化。そして危機時の反撃能力の強化。さらには国会への報告と文民統制の制度化。こういう政策をパッケージとして『撃ち込ませず』というのをしっかりと打ち出す時期だと思っています。本年末までの安保3文書の改定で『持ち込ませず』から『撃ち込ませず』への転換を正面から検討することの見解を伺います」と質問した。

茂木外務大臣・小泉防衛大臣の答えは

これに対し茂木敏充外務大臣は「『持ち込ませず』と、核抑止力を含む米国の拡大抑止というのは、イコールではないということは、後者の方がかなり広い概念であるということはお分かりいただけるのではないか。非核3原則を堅持する、そして岡田答弁を引き継ぐ、その上で国際社会及び日本を取り巻く安全保障環境が一段と厳しさを増す中、強固な日米同盟の下、核抑止力を含む米国の拡大抑止の信頼性をこれまで以上に強化していくための方策を不断に検討していくのは当然だ」と答えた。

松沢議員は「『持ち込ませず』というのを削除する必要はない、でもその他さまざま撃ち込まれないようにいろんな検討はしていきましょうよ、こういうことですよね。そうであれば『持ち込ませず』を削除するとなると相当な政府の説明責任が必要だと思いますし、今までの政策を変えるわけですから、『持ち込ませず』をそのままにして、第4原則に『撃ち込ませず』という核抑止の究極の目標をしっかり入れるべきじゃないですか。そうすることによって核抑止のための政策を日本独自としても、アメリカと連携してでもしっかり確立することができると思うんですよ。いかがでしょうか」と求めた。

これに茂木外務大臣は「松沢先生は『撃ち込ませず』とこういう言葉を使っておりますけれど、我が国としての防衛力を抜本的強化して、攻撃に伴うコストというものを高めていく。同時に米国の核抑止を含む拡大抑止、この信頼性を高め、日米同盟をさらに強化していく。このことが極めて重要だ」と答えた。

小泉防衛大臣は、「『撃ち込ませず』というのが抑止力をしっかりと高めてそのことによって新たな戦争を起こさせないということなら、それはその通りです。抑止力は意思と能力によって構築されるものだとすると、まさに日本の意思が誤解をされずその能力を日本の自前で持つことと、日米の揺るぎない抑止力を同盟関係をしっかりと発展をさせて強化をすること、そして同志国の連携をさらに今まで以上に強固にすること、こういったことを通じて新たな戦争を起こさせないようにすることこそ、この3文書の改定の中で必要なことだと思っています」と答えた。

松沢議員は「両大臣とも『撃ち込ませず』に対する政策をしっかりやっていこうよという答弁なんですよ。これ大原則にしたらいいじゃないですか。『持ち込ませず』だけじゃ弱いし、誤解も与えるし、いざ危機になったときに日本を守れない可能性もあるんですよ。『持ち込ませず』と『撃ち込ませず』を比べてみてください。日本を究極的に守る原則は『撃ち込ませず』ですよ。『持ち込ませず』だけじゃ守れないんですよ。そうでしょ。持ち込ませなくても撃ち込まれたら終わりなんだから。だから『撃ち込ませず』という原則を入れない限り日本の核抑止、拡大抑止というのは成立しないんです。このところをしっかり議論しないと今の安全保障環境の中で日本はこの核の脅威に対抗できない」と訴え、答弁を終えた。（ABEMA NEWS）