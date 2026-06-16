ORCALANDの新曲「貴方をまつやさしい場所」が、松屋フーズ創業60周年記念オリジナルブランドソングに決定した。あわせて、同楽曲を明日6月17日18時に先行配信する。

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同楽曲は、松屋フーズの創業60周年を記念して書き下ろされたタイアップソング。『日常の様々なシーンでお客様のお腹と心を満たす「やさしい場所」でありたい』という松屋の想いと、ORCALANDの持つエネルギッシュで温かい音楽性が共鳴し、今回の異色のコラボレーションが実現した。さらに、本日10時から一部店舗を除く全国の松屋店内で放送がスタートした。

同楽曲は、軽快なロックサウンドと思わず身体を揺らしたくなるリズムが心地よいミドルナンバー。松屋だけでなく、ORCALANDのライブや楽曲もリスナーの心を満たす“やさしい場所”であることを歌ったポジティブなメッセージも込められている。

さらに、ORCALAND公式YouTube及び松屋フーズのサイトでは同楽曲のMVのメイキングシーンを用いたスペシャルムービーが公開。映像内で楽曲の一部を聴くことができる。MV本編は6月19日18時に公式YouTubeと松屋フーズのサイトにて公開予定だ。

なお、同楽曲は7月8日リリースの3rdミニアルバム『MAGIC×MAGIC』に収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）