【同居はツラいよ】図々しい義母「家建てて！」いい加減にして【第37話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、ずうずうしい義母の発言から起こった一件です。
夫「俺は車より、マイホームそろそろ欲しいよな〜」
義母が友人から車を譲り受けた話を聞いた夫の発言。しかし家計的にマイホームなんて夢のまた夢。それでも義母は「あなたのお給料なら買えるんじゃない？ 二世帯スゴくいいじゃない」なんて浮かれる始末で……。
妻「家を建てる前に夫の奨学金を返さないと……」
義母「そうなんだけど……奨学金も（妻の）ご両親が立て替えてくれないかな〜？」
妻の実家が太いのでたかる気まんまん、冗談でも笑えない義母の発言。この義母、お金がないことを理由に、最初からなんでも人に助けてもらおうというスタンスなのだとか。みっともないったらありゃしない。誰も彼もが味方になるわけじゃございませんよっ。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、ずうずうしい義母の発言から起こった一件です。
夫「俺は車より、マイホームそろそろ欲しいよな〜」
義母が友人から車を譲り受けた話を聞いた夫の発言。しかし家計的にマイホームなんて夢のまた夢。それでも義母は「あなたのお給料なら買えるんじゃない？ 二世帯スゴくいいじゃない」なんて浮かれる始末で……。
義母「そうなんだけど……奨学金も（妻の）ご両親が立て替えてくれないかな〜？」
妻の実家が太いのでたかる気まんまん、冗談でも笑えない義母の発言。この義母、お金がないことを理由に、最初からなんでも人に助けてもらおうというスタンスなのだとか。みっともないったらありゃしない。誰も彼もが味方になるわけじゃございませんよっ。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部