俳優の倉悠貴が１６日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」で、２１日放送予定の大河ドラマ「豊臣兄弟！」での見どころを語った。倉は小寺（黒田）官兵衛を演じており、１４日の放送では荒木村重（トータス松本）に幽閉されてしまった。

１４日の放送では竹中半兵衛（菅田将暉）の壮絶ながら幸せな最期が描かれたが、２１日の放送回では、もう一人の軍師・官兵衛が描かれる。サブタイトルは「軍師官兵衛！」となっており、まさに官兵衛回となる。

村重に幽閉されて１年、官兵衛は心身共に限界を迎えており、籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態に…。

倉は「土牢に幽閉されるシーンがありまして、かなり大切なシーンですし、僕自身も準備をしっかりさせていただいて挑んだシーンなのですごく楽しみにして頂ければと思います」と見どころをアピール。「５日間断食をし、１日水抜きをし、過酷な撮影だったんですけど、ホラー感もある面白いシーンになっている」と、厳しい食事制限をして臨んだことも明かした。

「タイトルは『軍師官兵衛！』、僕の回なので頑張りましたので、楽しみにしていただけたら」とも話していた。