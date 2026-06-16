有名女優、トウモロコシなど旬の食材たっぷりの朝食に反響「いい色のトウモロコシ」「フルーツたっぷりで羨ましい」
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の秋野暢子が6月16日、自身のInstagramを更新。旬の食材を使った朝食を披露し、話題となっている。
【写真】69歳ベテラン女優「ビタミンがたっぷり採れそう」旬のトウモロコシ・フルーツ並ぶ朝食
秋野は「おはようございます。東京は、とてもいいお天気です。皆さんのところはどうですか？」「朝ごはんは果物やら色々です」とつづり、朝食の写真を投稿。山梨県の道の駅で買ったという今が旬のトウモロコシ、さくらんぼ、桃のほか、ロールパン、ベリーなどがかかったヨーグルト、カフェオレ、栄養ドリンクなどが並んだ食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「いい色のトウモロコシ」「全部美味しそう」「ヘルシーな朝ごはん」「フルーツたっぷりで羨ましい」「ビタミンがたっぷり採れそう」「こういう食事見習いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「ビタミンがたっぷり採れそう」旬のトウモロコシ・フルーツ並ぶ朝食
◆秋野暢子、ヘルシーな朝食公開
秋野は「おはようございます。東京は、とてもいいお天気です。皆さんのところはどうですか？」「朝ごはんは果物やら色々です」とつづり、朝食の写真を投稿。山梨県の道の駅で買ったという今が旬のトウモロコシ、さくらんぼ、桃のほか、ロールパン、ベリーなどがかかったヨーグルト、カフェオレ、栄養ドリンクなどが並んだ食卓を披露している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いい色のトウモロコシ」「全部美味しそう」「ヘルシーな朝ごはん」「フルーツたっぷりで羨ましい」「ビタミンがたっぷり採れそう」「こういう食事見習いたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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