辻希美「毎日笑顔」寝起きの次女・夢空（ゆめあ）ちゃん公開「朝からご機嫌ですごくいい子」「いつもニコニコで可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの辻希美が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝起きの姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「とろけるような天使の微笑み」0歳次女の寝起きショット
辻は「寝起きのユメ」と記し、布団の上にパジャマ姿で座っている夢空ちゃんを公開。夢空ちゃんはカメラに笑顔を向けており、「毎日笑顔」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「いつもニコニコで可愛すぎる」「朝からご機嫌ですごくいい子」「癒される」「とろけるような天使の微笑み」「寝起きがいいの羨ましい」「ほっこりした」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「とろけるような天使の微笑み」0歳次女の寝起きショット
◆辻希美、夢空ちゃんの寝起き公開
辻は「寝起きのユメ」と記し、布団の上にパジャマ姿で座っている夢空ちゃんを公開。夢空ちゃんはカメラに笑顔を向けており、「毎日笑顔」とコメントを添えている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いつもニコニコで可愛すぎる」「朝からご機嫌ですごくいい子」「癒される」「とろけるような天使の微笑み」「寝起きがいいの羨ましい」「ほっこりした」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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