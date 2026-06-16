TWICEミナ、胸元ざっくりドレスで美デコルテ披露「女神降臨」「大人の魅力全開」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のミナが6月15日、自身のInstagramを更新。白いドレス姿を公開し、話題となっている。
【写真】29歳TWICEメンバー「エレガントで素敵」胸元ざっくりドレス姿
ミナは「＠fendi」と、イタリアの高級ブランド「フェンディ」をメンションし、まとめ髪で白いドレスを纏った写真を公開。胸元がざっくりと開き、ケープ風になっている袖のデザインが特徴的なイブニングドレスで、美しいデコルテが際立つ姿を公開している。
この投稿には「女神降臨」「美しすぎる」「エレガントで素敵」「大人の魅力全開」「等身バランスが異次元」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳TWICEメンバー「エレガントで素敵」胸元ざっくりドレス姿
◆ミナ、美デコルテ際立つドレス姿披露
ミナは「＠fendi」と、イタリアの高級ブランド「フェンディ」をメンションし、まとめ髪で白いドレスを纏った写真を公開。胸元がざっくりと開き、ケープ風になっている袖のデザインが特徴的なイブニングドレスで、美しいデコルテが際立つ姿を公開している。
◆ミナの姿に反響
この投稿には「女神降臨」「美しすぎる」「エレガントで素敵」「大人の魅力全開」「等身バランスが異次元」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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