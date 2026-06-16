欧州株　小幅高、騰落銘柄数は拮抗
東京時間16:49現在
英ＦＴＳＥ100　 10435.66（+5.04　+0.05%）
独ＤＡＸ　　24939.62（+45.61　+0.18%）
仏ＣＡＣ40　 8405.36（+21.35　+0.26%）
スイスＳＭＩ　 13704.54（-13.00　-0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:49現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52235.00（+106.00　+0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7627.25（+0.75　+0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30839.25（-25.00　-0.08%）