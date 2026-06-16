欧州株 小幅高、騰落銘柄数は拮抗
欧州株 小幅高、騰落銘柄数は拮抗
東京時間16:49現在
英ＦＴＳＥ100 10435.66（+5.04 +0.05%）
独ＤＡＸ 24939.62（+45.61 +0.18%）
仏ＣＡＣ40 8405.36（+21.35 +0.26%）
スイスＳＭＩ 13704.54（-13.00 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:49現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52235.00（+106.00 +0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7627.25（+0.75 +0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30839.25（-25.00 -0.08%）
東京時間16:49現在
英ＦＴＳＥ100 10435.66（+5.04 +0.05%）
独ＤＡＸ 24939.62（+45.61 +0.18%）
仏ＣＡＣ40 8405.36（+21.35 +0.26%）
スイスＳＭＩ 13704.54（-13.00 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:49現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52235.00（+106.00 +0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7627.25（+0.75 +0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30839.25（-25.00 -0.08%）