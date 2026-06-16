（アメリカ トランプ 大統領）

「大変喜ばしいことにディール（取引）は全て署名された。海峡はすでに部分的に開通している」



アメリカのトランプ大統領は15日、イランとの間で戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。詳しい中身は近く発表すると説明した上で、正式に合意する19日には「ホルムズ海峡は完全に開放される」「原油価格が急落し株価が上がったことは重要だ」と成果を強調しました。





日本時間の15日夜、イランの報道官も…。（イラン報道官）「100日間近くアメリカはイランの文明まで破壊しようとしましたが、戦闘終結に関する合意が成立した」覚書の中身についてアメリカの政府高官は「核問題を協議する枠組みやイランの資産凍結の解除の準備も進めている」と話しています。一方で、イスラエル軍のレバノンからの撤退は「含まれない」ということです。レバノンは親イラン組織「ヒズボラ」の拠点で、イラン側は合意の条件として繰り返し戦闘停止を求めてきました。しかし、アメリカとイランの合意後もイスラエル軍による攻撃は続いていて15日にはレバノン南部への無人機による攻撃で1人が死亡。専門家からはイスラエルが交渉の阻害要因になる可能性があるという見方もでてきています。こうした中、フランス・エビアンではG7サミット＝主要7か国首脳会議が開幕。トランプ大統領も出席し、きょうは中東をテーマとした議論が行われる予定です。高市首相は、イギリス・フランス・ドイツ・イタリアが出したホルムズ海峡の安全確保に関する共同声明に「参加する」と明言。この共同声明は機雷掃海などに関与するとしていて、今後は、自衛隊の派遣が焦点となります。外務省幹部は、「機雷の掃海が本当に必要になるかはまだ分からない」と話しています。日本政府は、サミットのセッションの合間にトランプ大統領との個別の会談も調整していて、直接会談が実現すれば、ホルムズ海峡での貢献策にも話が及ぶ可能性があります。一方、物価高が続く日本国内では…。（日銀会見）「賛成多数で決定いたしました」日本銀行は、16日に開かれた金融政策決定会合で、現在0.75パーセントの政策金利を、31年ぶりの水準となる1.0パーセントに引き上げることを決めました。利上げの狙いについて専門家は…。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「物価を安定させるというのが日銀の役割。ですので、今の物価状況をみて、日銀が利上げをするという判断にはなっているということなんですけど。物価上昇のリスクが高まっていると、だから、今、金利を上げないと、さらに物価が上がってしまうという判断のもとに、きょう利上げが決定されたということだと思います」利上げの効果のひとつは、「円安の是正」です。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「今起こっている円安というのは、日本とアメリカの金利差なんですね。アメリカの金利の方が日本の金利より圧倒的に高い。世界から見ると、お金をもっていたら日本の円を売って、アメリカのドルを買う方が得だということになる。いわゆる円安の状況が起こっていた。今回、日本の金利が上がるということは、日米の金利差が縮小するということになるので、これまでの円売りの圧力が弱まってくるということになってくると思います」現在、中東情勢の影響で石油や石油製品の調達コストが大幅に上昇。原油のほぼ全てを輸入に頼る日本にとって、円安が是正されれば輸入コストは下がります。ただ、市場関係者は「今回の利上げはマーケットは織り込み済み」と話すなど、円安傾向を抑える効果は限定的だとみられます。一方で、利上げにより、企業の資金調達コストが上昇し、利益が圧迫され、倒産リスクも高まる可能性がありますが、経済や流通の分野に詳しい坂口孝則氏は…。（経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）「2024年、2025年と、中小企業を中心として1万社以上が倒産してるんですね。これ近年になかったことなんです。その中小企業からすると、借りるお金の金利が高くなりますので、倒産件数が増えていくっていう可能性は、大いにあると思いますね」その上で日銀の利上げの判断については。（経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）「おそらくですけども、イランの戦争が終結すると予想していたとまでは思わないんですけども、比較的終結したら原油価格が落ち着きますので、ある程度利上げしても企業のコスト体質としてはプラスマイナスで、何とかうまくいけるんじゃないかっていうところも見越した決定だったんじゃないかなと思いますね」利上げによる生活への影響としては、預金利息が増えるメリットや、住宅ローンの返済負担が増えるデメリットなども挙げられます。街の人たちは…。（静岡市民）「（物価が）安くなる分は助かるけど、一時的なものだと困ります」自動車部品の輸入販売をしているという人は。（自営業）「それ以上の利益を出してしまえば気にしなくていいと思っていて、輸出とかもやっているので。メリットデメリットうまいこと切り替えて動けば、そこまで問題じゃない」利上げの効果がどこまであるのか注目されます。