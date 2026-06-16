¡Ú´äÅÄ¹äÅµ¡ÛWÇÕ¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤òÁáÄ«¤«¤é¥¬¥Á´ÑÀï¡ª¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ïµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡×¤È¥¨¡¼¥ë °ÂÂ¼¤Î¡ÈÍç¡É¤Ë¤Ï³°¹ñ¿ÍÇú¾Ð
ÆüËÜÎ¹¹Ô¶È¶¨²ñ¡ÊJATA¡Ë¤¬³«ºÅ¤·¤¿¡Ö³¤³°Î¹¹Ô2000Ëü¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢JATA³¤³°Î¹¹Ô¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú´äÅÄ¹äÅµ¡ÛWÇÕ¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤òÁáÄ«¤«¤é¥¬¥Á´ÑÀï¡ª¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ïµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¡×¤È¥¨¡¼¥ë °ÂÂ¼¤Î¡ÈÍç¡É¤Ë¤Ï³°¹ñ¿ÍÇú¾Ð
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢à¥½¥í¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£JATA¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÄ®¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤Ã¤³¤¦Ê¬¹ï¤ß¤Ç²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿á¤È¡¢ºÇ¶áË¬¤ì¤¿³¤³°¤ò²óÁÛ¡£à2¡Á3Æü»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é´Ú¹ñ¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤á¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¤¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤Æ¤´Ëþ±Ù¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢àÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡£Á´Á³¡Ê¸µ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤á¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ÑÍ÷¡£¼«Ê¬¤Î¾¯¤·¤ÎµóÆ°¤Ë¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¡¢°ÂÂ¼¤µ¤ó¤Ïà¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¹ñ¤Ï¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍç¤ÎÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À...á¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼«¤éÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤Î³¤³°°ÂÁ´¾ðÊóÈ¯¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À2¿Í¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æà7000±ß¤¢¤ì¤Ð2¿©Ê¬¤¤¤±¤ëá¤È¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òµÛ¼ý¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¿´Â¡¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤á¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¡£°ÂÂ¼¤µ¤ó¤âà¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³¤³°¤Ï¤½¤Î¾ì¤Î¥Î¥ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëá¤È¡¢ð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºòÆü¤âÁáÄ«¤«¤é»öÌ³½ê¤Ç¡¢¸åÇÚ¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢ÆüËÜÂÐ¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð´é¡£ÃíÌÜÁª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈàÃ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ïµ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤Ç¤¹¤Íá¤È¡¢Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û