7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（福山梨乃、桐原美月、南なつ、小川奈々子、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が「バンダイナムコ Cross Store 東京」内 カプセルトイ専門店 ギネス世界記録™︎ 挑戦 PRイベントに登壇しました。

【写真を見る】【 CANDY TUNE 】「125歳、こたつ囲んで生配信」狎こ最高齢瓮▲ぅ疋襯哀襦璽廚妨けて堂々宣言





CANDY TUNEは、東京・豊島区の「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて、「Most capsule toy vending machines at a single venue」（単一会場におけるカプセルトイ機の最多数）のギネス世界記録™︎に立ち会い、4096面の記録が認定されました。





立花さんは燹崟こΔ念貳屐廚辰討いΔ里ほんとにすごいですし、この場に私たちも共有できたのが嬉しい。おめでとうございます！瓩半亟蕕能吠







小川さんは犹笋燭舛發海鵑糞重な機会をいただけると思ってなかったですし、人生で一番緊張したガシャポンでした瓩函⇔鮖謀瞬間を回想。





代表して福山さんに、公式認定書が贈呈されると猜理的にも重いですし、4096個ものガシャポンを回すためのスタッフさんが沢山いたので、一つ一つが積み重なってこうした認定書を受け取らせていただいたんだなと責任感を感じました。今、鳥肌がたっています瓩函感慨深そうに語りました。







グループで叶えたい“世界一の夢”を聞かれた村川さんは狎こ最高齢の女性アイドルグループになりたいです！瓩函高らかに宣言。目標の年齢について、125歳くらいは！こたつ囲んで生配信とかやりたい瓩搬腓く掲げると、小川さんが犲命のほうで（ギネス世界記録™︎を狙える）瓩肇張奪海漾⊂个い鰺兇辰討い泙靴拭





「ケンカをしてみたい」と話すほど、常に仲が良い7人。南さんは、この夏やりたいことについて牾い見えるヴィラに、7人で泊まりたい。朝、一番最初に起きて全員を叩き起こして海に入ります！瓩函楽しいバカンスを想像していました。

【担当：芸能情報ステーション】