ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「10歳差の義母との関係が気まずい…！」執着がエスカレートしていく… 「10歳差の義母との関係が気まずい…！」執着がエスカレートしていく嫁姑の関係は想定外の展開へ!? 「10歳差の義母との関係が気まずい…！」執着がエスカレートしていく嫁姑の関係は想定外の展開へ!? 2026年6月16日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 高級ブランドのお下がりをどっさり持ってくる義母…ありがた迷惑というか、なんとも断りにくい状況ですよね。夫が義母を避けたがる理由には、実母との思い出が深く絡んでいたようで…。そこへSNSコメント攻撃、突然の押しかけと、義母の行動はじわじわエスカレートしていくのです。>>【まんが】若い義母のプレゼント攻撃(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】若い義母のプレゼント攻撃 「結婚後に私のこと裏切ってるな!?」夫のスマホから出てきた証拠が許しがたい！ 優しい夫の本性とは 「娘に謝ってください」万引き犯扱いされ母がブチギレ…“あなた、この重大さ分かってます？”【お宅のお子さんが万引きしました Vol.53】