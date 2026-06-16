日銀、政策金利1％程度に引き上げ　内田副総裁「経済・物価金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げる」　

日銀は、政策金利を1％程度に引き上げる追加利上げを決定しました。

日銀は16日まで開いていた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度から1％程度に引き上げることを決めました。

利上げは2025年12月以来で、1％の金利水準は31年ぶりとなります。

中東情勢の影響で物価が大幅に上がっていくリスクが高まっていることを踏まえ、利上げによって物価上昇を抑える必要があると判断したとみられます。

都内のハウスメーカーを訪問した利用客は、「ローンというものが大きな支払いにはなるので、いろいろ節約というか、余計な出費を抑えたりする必要があるかなと」「これから金利とかの変動見ながら見直しが必要なんじゃないかと」と今後の金利動向に関心を示していました。

午後3時半過ぎから、入院中の植田総裁に代わり会見した内田副総裁は、原油高によって「今後、幅広い品目の価格上昇に波及していく可能性がある」との認識を示しました。

その上で「現在の金融環境は緩和的だ」として、「経済・物価金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げる」と述べ、今後も利上げを継続する方針を表明しました。