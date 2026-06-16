【セブン】6月16日からは「クラフトボス」の無料券ゲットのチャンス。今週もお菓子無料券の配布があるよ。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

アプリ会員限定で毎日届くクーポンも

6月16日から22日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。

1つめの対象商品は、「スターバックス ホワイトモカ」（500ml）です。

1本購入すると、サントリー「クラフトボス」の「ブラック」「チャイラテ」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「クラフトボス ブラック」のホットは対象外です。

2つめの対象商品は、「スターバックス TORORI」の「マンゴー」「ストロベリー」（各500ml）です。

どちらか1本を購入すると、サントリー「クラフトボス」の「ラテ」「甘くないイタリアーノ」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「クラフトボス ラテ」のホットは対象外です。

引換期間は、どちらも6月23日から7月6日まで。

【カップヌードルビッグ50円引き】

6月15日から28日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で「カップヌードルビッグ」に使える50円引きクーポンが毎日届きます。

対象商品は以下の通り。

●日清食品「カップヌードル ビッグ」

●日清食品「シーフードヌードル ビッグ」

●日清食品「カレーヌードル ビッグ」

●日清食品「チリトマトヌードル ビッグ」

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【お菓子無料】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、6月の毎週土曜と日曜に使えるお菓子無料クーポンを配布。

6月20日に配信されるクーポンは、「ブラックサンダー」（1個）です。

利用期間は6月20日・21日の2日間です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ