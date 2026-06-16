岐阜県内を走る第三セクター「長良川鉄道」は、クラウドファンディングで集めた支援金が運営会社から未払いになっていると明らかにしました

【写真を見る】クラウドファンディングで集めた支援金244万円余りが支払われず… 運営会社代表｢体調不良で連絡滞った｣と謝罪 岐阜県内を走る｢長良川鉄道」

長良川鉄道によりますと去年10月から12月にかけ、クラウドファンディングで新型車両の出発式などの費用を募り、194人から244万円余りを集めました。

しかしその後、クラウドファンディングの運営会社に対して支払予定日前の今年1月下旬から催促を繰り返していますが、未だ入金されていません。

クラファン運営会社社長「体調不良で連絡が滞った」

運営会社の代表は6月15日、「体調不良で連絡が滞った」と謝罪した上で、「6月末から50万円ずつ入金する」と伝えてきたということです。



長良川鉄道は警察に相談するとともに、「6月下旬に運営会社の代表に会って直接話をしたうえで、今後の対応を決めたい」としています。