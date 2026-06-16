山形市の山形東高校の生徒たちが、地域課題の解決を目指す国際的なプレゼンテーションコンテストのアジア太平洋地域大会で準優勝に輝き、授賞式が開かれました。

【写真を見る】「国際的なリーダーシップになることを期待」高校生チームがプレゼンコンテストの国際大会で準優勝 高齢化と防災の課題に着目（山形市）

プレゼンテーション大会で準優勝したのは、山形東高校の生徒８人でつくるチームです。

大会はエレベーターなどを開発・製造するアメリカの企業「オーチス」が主催しているもので、今年は１４の国と地域から２００人を超える高校生が参加しました。

今年のテーマは「自然災害時のモビリティ・ソリューション」です。

■山形が抱える課題に着目 洞察力や英語のプレゼン力の高さが評価

生徒たちは山形が抱える高齢化と防災の課題に着目し、ＡＩとＡＲを組み合わせた、メガネ型の端末・スマートグラスの活用を提案しました。

災害時に高齢者が端末を着用すると、ＡＩが周囲の危険を察知し、安全な避難ルートをレンズ越しに分かりやすく誘導する仕組みです。

生徒たちは地域課題への深い洞察力や英語によるプレゼンテーション力の高さが評価され、今年３月のアジア太平洋地域大会で準優勝に輝きました。

■「協力しながら社会課題を解決していくのに活かしていきたい」

山形東高校 金子夏輝さん（３年）「（これまで）ひとりひとりにあわせた避難訓練や避難ルートを提案するものがなかったので、そこの課題に切り込もうとスマートグラスを用いたアプリというテーマで提案した。この経験をこれから大学へ進学した先や社会人になってからも、想像力や発想力も含め協力しながら社会課題を解決していくのに活かしていきたい」

日本オーチス・エレベータ 馬越直仁 常務「生徒たちのプレゼンテーションスキルと素晴らしい創造的なアイデアに感銘を受けている。彼らにはこのプログラムを通じて国際的なリーダーシップになることを期待している」

きのうは、生徒一人一人に修了書が手渡されたほか、学校には助成金およそ２４０万円が贈られました。