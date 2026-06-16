日経225オプション7月限（16日日中） 8万円コールが出来高最多1324枚
16日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万702枚だった。うちプットの出来高が5666枚と、コールの5036枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の775枚（9円安54円）。コールの出来高トップは8万円の1324枚（36円安41円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
483 -1 1 90000
107 -5 4 85750
305 -6 5 85000
153 -16 13 82500
1324 -36 41 80000
63 -41 52 79500
223 -48 62 79000
72 -64 74 78500
226 -58 92 78000
26 -89 116 77500
134 -85 146 77000
23 -86 188 76500
172 -117 213 76000
50 -106 269 75500
559 -150 315 75000
56 -180 385 74500
256 -130 480 74000
198 -170 575 73500
73 -140 695 73000
10 -235 825 72500
3 1155 72125
143 -195 920 72000
19 -225 1090 71500
1 -115 1310 71250
47 -215 1315 71000 3125 3
4 1470 70875
4 -245 1455 70750
2 1510 70625
21 -225 1490 70500
3 1620 70375
3 -250 1670 70250
2 1740 70125
171 -170 1710 70000 2280 -370 3
2 1820 69875
8 -265 1820 69750 2215 -280 47
8 -195 2010 69500 2090 -290 24
1 2015 69375 2040 8
69250 1980 -255 17
1 +1005 2425 69125 1930 2
25 +30 2430 69000 1930 -295 75
2 +820 2310 68875 1820 19
68625 1815 1
68500 1785 -165 14
28 0 2970 68000 1505 -195 23
4 -130 3085 67500 1335 -225 37
67375 1375 1
67125 1200 -315 15
3 -100 3620 67000 1200 -225 82
66875 1095 -365 55
8 +220 4000 66750
66625 1180 -205 2
2 +105 4180 66500 1060 -290 164
66250 1080 2
3 -240 4280 66000 970 -215 75
3 4400 65750 840 4
65625 815 -290 3
65500 830 -205 18
65375 795 3
65250 765 -995 3
65000 765 -185 58
64875 690 -260 9
64750 695 -880 3
64625 755 -780 1
1 +85 5800 64500 660 -165 9
64375 715 1
64250 665 4
64125 585 6
1 +110 6320 64000 605 -150 64
63875 605 51
63625 605 1
63500 535 -185 56
63375 540 50
63250 495 -200 8
63000 485 -130 66
62875 465 11
62750 500 -555 3
62500 430 -125 25
62000 390 -105 256
61500 330 -120 9
61000 315 -15 76
60750 315 -110 1
60500 261 -109 19
60375 291 -94 50
60000 260 -70 284
59500 219 -91 5
59375 258 -27 2
59000 200 -69 79
58500 190 -50 20
58250 180 -50 4
58000 167 -59 116
57500 152 -57 4
57375 155 1
57000 150 -38 162
56750 125 -235 1
56500 125 -43 11
56250 135 1
56000 122 -33 58
55750 119 -191 3
55500 116 -30 12
55000 106 -27 194
54750 95 1
54500 97 -25 10
54250 89 -40 1
54000 92 -20 49
53500 80 -27 6
53000 80 -15 125
52500 62 -35 7
52000 68 -15 61
51500 61 -22 2
51000 56 -16 10
50000 54 -9 775
49750 47 1
49500 44 -17 2
49000 46 -9 24
48750 38 -47 1
48000 41 -7 103
47750 33 -19 1
47500 32 -15 42
47000 35 -8 56
46500 29 -12 100
46000 32 -4 568
45500 24 -12 5
45250 22 -13 1
45000 26 -6 169
44000 20 -10 13
43000 20 -6 30
42000 18 -4 22
41500 16 3
41000 15 -4 4
40500 14 2
40000 13 -4 133
39750 12 -3 2
39000 12 -3 32
38000 10 -2 57
37000 8 -3 30
36000 7 -1 28
35750 6 -3 2
35000 7 -1 215
34000 6 -1 32
33000 5 -1 41
32000 4 -1 14
31000 4 -1 25
30000 3 -1 90
29000 3 0 36
28000 2 -1 20
27000 2 -1 16
26000 2 0 3
25000 2 0 5
24000 1 -1 13
22000 1 0 133
20000 1 0 51
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
483 -1 1 90000
107 -5 4 85750
305 -6 5 85000
153 -16 13 82500
1324 -36 41 80000
63 -41 52 79500
223 -48 62 79000
72 -64 74 78500
226 -58 92 78000
26 -89 116 77500
134 -85 146 77000
23 -86 188 76500
172 -117 213 76000
50 -106 269 75500
559 -150 315 75000
56 -180 385 74500
256 -130 480 74000
198 -170 575 73500
73 -140 695 73000
10 -235 825 72500
3 1155 72125
143 -195 920 72000
19 -225 1090 71500
1 -115 1310 71250
47 -215 1315 71000 3125 3
4 1470 70875
4 -245 1455 70750
2 1510 70625
21 -225 1490 70500
3 1620 70375
3 -250 1670 70250
2 1740 70125
171 -170 1710 70000 2280 -370 3
2 1820 69875
8 -265 1820 69750 2215 -280 47
8 -195 2010 69500 2090 -290 24
1 2015 69375 2040 8
69250 1980 -255 17
1 +1005 2425 69125 1930 2
25 +30 2430 69000 1930 -295 75
2 +820 2310 68875 1820 19
68625 1815 1
68500 1785 -165 14
28 0 2970 68000 1505 -195 23
4 -130 3085 67500 1335 -225 37
67375 1375 1
67125 1200 -315 15
3 -100 3620 67000 1200 -225 82
66875 1095 -365 55
8 +220 4000 66750
66625 1180 -205 2
2 +105 4180 66500 1060 -290 164
66250 1080 2
3 -240 4280 66000 970 -215 75
3 4400 65750 840 4
65625 815 -290 3
65500 830 -205 18
65375 795 3
65250 765 -995 3
65000 765 -185 58
64875 690 -260 9
64750 695 -880 3
64625 755 -780 1
1 +85 5800 64500 660 -165 9
64375 715 1
64250 665 4
64125 585 6
1 +110 6320 64000 605 -150 64
63875 605 51
63625 605 1
63500 535 -185 56
63375 540 50
63250 495 -200 8
63000 485 -130 66
62875 465 11
62750 500 -555 3
62500 430 -125 25
62000 390 -105 256
61500 330 -120 9
61000 315 -15 76
60750 315 -110 1
60500 261 -109 19
60375 291 -94 50
60000 260 -70 284
59500 219 -91 5
59375 258 -27 2
59000 200 -69 79
58500 190 -50 20
58250 180 -50 4
58000 167 -59 116
57500 152 -57 4
57375 155 1
57000 150 -38 162
56750 125 -235 1
56500 125 -43 11
56250 135 1
56000 122 -33 58
55750 119 -191 3
55500 116 -30 12
55000 106 -27 194
54750 95 1
54500 97 -25 10
54250 89 -40 1
54000 92 -20 49
53500 80 -27 6
53000 80 -15 125
52500 62 -35 7
52000 68 -15 61
51500 61 -22 2
51000 56 -16 10
50000 54 -9 775
49750 47 1
49500 44 -17 2
49000 46 -9 24
48750 38 -47 1
48000 41 -7 103
47750 33 -19 1
47500 32 -15 42
47000 35 -8 56
46500 29 -12 100
46000 32 -4 568
45500 24 -12 5
45250 22 -13 1
45000 26 -6 169
44000 20 -10 13
43000 20 -6 30
42000 18 -4 22
41500 16 3
41000 15 -4 4
40500 14 2
40000 13 -4 133
39750 12 -3 2
39000 12 -3 32
38000 10 -2 57
37000 8 -3 30
36000 7 -1 28
35750 6 -3 2
35000 7 -1 215
34000 6 -1 32
33000 5 -1 41
32000 4 -1 14
31000 4 -1 25
30000 3 -1 90
29000 3 0 36
28000 2 -1 20
27000 2 -1 16
26000 2 0 3
25000 2 0 5
24000 1 -1 13
22000 1 0 133
20000 1 0 51
株探ニュース