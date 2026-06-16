　16日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万702枚だった。うちプットの出来高が5666枚と、コールの5036枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の775枚（9円安54円）。コールの出来高トップは8万円の1324枚（36円安41円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 483　　　-1　　　 1　　90000　
　 107　　　-5　　　 4　　85750　
　 305　　　-6　　　 5　　85000　
　 153　　 -16　　　13　　82500　
　1324　　 -36　　　41　　80000　
　　63　　 -41　　　52　　79500　
　 223　　 -48　　　62　　79000　
　　72　　 -64　　　74　　78500　
　 226　　 -58　　　92　　78000　
　　26　　 -89　　 116　　77500　
　 134　　 -85　　 146　　77000　
　　23　　 -86　　 188　　76500　
　 172　　-117　　 213　　76000　
　　50　　-106　　 269　　75500　
　 559　　-150　　 315　　75000　
　　56　　-180　　 385　　74500　
　 256　　-130　　 480　　74000　
　 198　　-170　　 575　　73500　
　　73　　-140　　 695　　73000　
　　10　　-235　　 825　　72500　
　　 3　　　　　　1155　　72125　
　 143　　-195　　 920　　72000　
　　19　　-225　　1090　　71500　
　　 1　　-115　　1310　　71250　
　　47　　-215　　1315　　71000　　3125 　　　　　　　 3　
　　 4　　　　　　1470　　70875　
　　 4　　-245　　1455　　70750　
　　 2　　　　　　1510　　70625　
　　21　　-225　　1490　　70500　
　　 3　　　　　　1620　　70375　
　　 3　　-250　　1670　　70250　
　　 2　　　　　　1740　　70125　
　 171　　-170　　1710　　70000　　2280 　　-370　　　 3　
　　 2　　　　　　1820　　69875　
　　 8　　-265　　1820　　69750　　2215 　　-280　　　47　
　　 8　　-195　　2010　　69500　　2090 　　-290　　　24　
　　 1　　　　　　2015　　69375　　2040 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　69250　　1980 　　-255　　　17　
　　 1　 +1005　　2425　　69125　　1930 　　　　　　　 2　
　　25　　 +30　　2430　　69000　　1930 　　-295　　　75　
　　 2　　+820　　2310　　68875　　1820 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　68625　　1815 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68500　　1785 　　-165　　　14　
　　28　　　 0　　2970　　68000　　1505 　　-195　　　23　
　　 4　　-130　　3085　　67500　　1335 　　-225　　　37　
　　　　　　　　　　　　　67375　　1375 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　67125　　1200 　　-315　　　15　
　　 3　　-100　　3620　　67000　　1200 　　-225　　　82　
　　　　　　　　　　　　　66875　　1095 　　-365　　　55　
　　 8　　+220　　4000　　66750　
　　　　　　　　　　　　　66625　　1180 　　-205　　　 2　
　　 2　　+105　　4180　　66500　　1060 　　-290　　 164　
　　　　　　　　　　　　　66250　　1080 　　　　　　　 2　
　　 3　　-240　　4280　　66000　　 970 　　-215　　　75　
　　 3　　　　　　4400　　65750　　 840 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　65625　　 815 　　-290　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　65500　　 830 　　-205　　　18　
　　　　　　　　　　　　　65375　　 795 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　65250　　 765 　　-995　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　65000　　 765 　　-185　　　58　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 690 　　-260　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　64750　　 695 　　-880　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　64625　　 755 　　-780　　　 1　
　　 1　　 +85　　5800　　64500　　 660 　　-165　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　64375　　 715 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64250　　 665 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　64125　　 585 　　　　　　　 6　
　　 1　　+110　　6320　　64000　　 605 　　-150　　　64　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 605 　　　　　　　51　
　　　　　　　　　　　　　63625　　 605 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 535 　　-185　　　56　
　　　　　　　　　　　　　63375　　 540 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 495 　　-200　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 485 　　-130　　　66　
　　　　　　　　　　　　　62875　　 465 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 500 　　-555　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 430 　　-125　　　25　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 390 　　-105　　 256　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 330 　　-120　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 315 　　 -15　　　76　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 315 　　-110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 261 　　-109　　　19　
　　　　　　　　　　　　　60375　　 291 　　 -94　　　50　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 260 　　 -70　　 284　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 219 　　 -91　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59375　　 258 　　 -27　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 200 　　 -69　　　79　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 190 　　 -50　　　20　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 180 　　 -50　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 167 　　 -59　　 116　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 152 　　 -57　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 155 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 150 　　 -38　　 162　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 125 　　-235　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 125 　　 -43　　　11　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 135 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 122 　　 -33　　　58　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 119 　　-191　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 116 　　 -30　　　12　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 106 　　 -27　　 194　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　95 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　97 　　 -25　　　10　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　89 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　92 　　 -20　　　49　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　80 　　 -27　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　80 　　 -15　　 125　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　62 　　 -35　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　68 　　 -15　　　61　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　61 　　 -22　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　56 　　 -16　　　10　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　54 　　　-9　　 775　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　47 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　44 　　 -17　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　46 　　　-9　　　24　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　38 　　 -47　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　41 　　　-7　　 103　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　33 　　 -19　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　32 　　 -15　　　42　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　35 　　　-8　　　56　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　29 　　 -12　　 100　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　32 　　　-4　　 568　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　24 　　 -12　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　22 　　 -13　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　26 　　　-6　　 169　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　20 　　 -10　　　13　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　20 　　　-6　　　30　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　18 　　　-4　　　22　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　16 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　15 　　　-4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　14 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　13 　　　-4　　 133　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　12 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　12 　　　-3　　　32　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　10 　　　-2　　　57　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 8 　　　-3　　　30　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 7 　　　-1　　　28　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　 6 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 7 　　　-1　　 215　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 6 　　　-1　　　32　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 5 　　　-1　　　41　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 4 　　　-1　　　14　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 4 　　　-1　　　25　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 3 　　　-1　　　90　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 3 　　　 0　　　36　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　-1　　　20　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 2 　　　-1　　　16　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 2 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 2 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　 0　　 133　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　51　

株探ニュース