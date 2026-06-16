　16日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は969枚だった。うちプットの出来高が807枚と、コールの162枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の103枚（320円安1030円）。コールの出来高トップは7万2500円の59枚（1920円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　 -25　　　32　　90000　
　　 2　　 -19　　 120　　85750　
　　 4　　 -22　　 147　　85000　
　　 4　　 -71　　 224　　82500　
　　26　　 -70　　 440　　80000　
　　 8　　 +10　　 850　　77500　
　　 2　　-250　　1190　　75000　
　　 2　　 -80　　1770　　73000　
　　59　　　　　　1920　　72500　
　　 7　　-465　　2110　　72000　
　　30　　-310　　3020　　70000　
　　 2　　　　　　3080　　69750　
　　　　　　　　　　　　　69500　　3410 　　-140　　　20　
　　　　　　　　　　　　　69000　　3025 　　-400　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68500　　2845 　　　　　　　25　
　　 5　　　　　　4085　　68000　　2765 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　67500　　2445 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　67000　　2455 　　 -40　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　66750　　2155 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　66500　　2230 　　-180　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65500　　1900 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1770 　　-195　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1550 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1420 　　-265　　 102　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1215 　　-230　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1030 　　-320　　 103　
　　　　　　　　　　　　　61500　　1025 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 795 　　-165　　　79　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 740 　　-570　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 520 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 525 　　 -40　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 410 　　 -85　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 400 　　 -80　　　15　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 360 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 345 　　 -70　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 350 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 305 　　 -60　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 255 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 204 　　 -57　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 201 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 179 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 170 　　 -32　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 153 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 145 　　 -35　　　50　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 125 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 115 　　 -25　　　25　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 114 　　 -11　　　28　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　79 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　54 　　 -11　　　12　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　49 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　37 　　　-7　　　13　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　25 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　22 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　19 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　15 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 9 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　-1　　　34　

株探ニュース