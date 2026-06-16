日経225オプション8月限（16日日中） 6万2000円プットが出来高最多103枚
16日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は969枚だった。うちプットの出来高が807枚と、コールの162枚を上回った。プットの出来高トップは6万2000円の103枚（320円安1030円）。コールの出来高トップは7万2500円の59枚（1920円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -25 32 90000
2 -19 120 85750
4 -22 147 85000
4 -71 224 82500
26 -70 440 80000
8 +10 850 77500
2 -250 1190 75000
2 -80 1770 73000
59 1920 72500
7 -465 2110 72000
30 -310 3020 70000
2 3080 69750
69500 3410 -140 20
69000 3025 -400 1
68500 2845 25
5 4085 68000 2765 13
67500 2445 25
67000 2455 -40 5
66750 2155 12
66500 2230 -180 1
65500 1900 1
65000 1770 -195 1
64500 1550 1
64000 1420 -265 102
63000 1215 -230 1
62000 1030 -320 103
61500 1025 8
60000 795 -165 79
59500 740 -570 7
57250 520 4
56500 525 -40 4
55500 410 -85 5
55000 400 -80 15
54500 360 4
54000 345 -70 2
53750 350 4
53000 305 -60 6
51250 255 15
50000 204 -57 2
49750 201 2
49000 179 6
48000 170 -32 1
47500 153 50
47000 145 -35 50
45500 125 25
45000 115 -25 25
44000 114 -11 28
40000 79 -1 1
38000 54 -11 12
37500 49 50
35000 37 -7 13
32000 25 26
31000 22 2
30000 19 -5 2
28000 15 11
25000 9 -2 3
20000 4 -1 34
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -25 32 90000
2 -19 120 85750
4 -22 147 85000
4 -71 224 82500
26 -70 440 80000
8 +10 850 77500
2 -250 1190 75000
2 -80 1770 73000
59 1920 72500
7 -465 2110 72000
30 -310 3020 70000
2 3080 69750
69500 3410 -140 20
69000 3025 -400 1
68500 2845 25
5 4085 68000 2765 13
67500 2445 25
67000 2455 -40 5
66750 2155 12
66500 2230 -180 1
65500 1900 1
65000 1770 -195 1
64500 1550 1
64000 1420 -265 102
63000 1215 -230 1
62000 1030 -320 103
61500 1025 8
60000 795 -165 79
59500 740 -570 7
57250 520 4
56500 525 -40 4
55500 410 -85 5
55000 400 -80 15
54500 360 4
54000 345 -70 2
53750 350 4
53000 305 -60 6
51250 255 15
50000 204 -57 2
49750 201 2
49000 179 6
48000 170 -32 1
47500 153 50
47000 145 -35 50
45500 125 25
45000 115 -25 25
44000 114 -11 28
40000 79 -1 1
38000 54 -11 12
37500 49 50
35000 37 -7 13
32000 25 26
31000 22 2
30000 19 -5 2
28000 15 11
25000 9 -2 3
20000 4 -1 34
株探ニュース