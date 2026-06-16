　16日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は46枚だった。コールの合計出来高は15枚。コールの出来高トップは7万500円の6枚（3505円）だった。プットのの合計出来高は31枚。プットの出来高トップは6万9250円の16枚（390円安3700円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 -36　　 115　　90000　
　　 1　　　　　　 210　　87500　
　　 5　　　　　　3435　　71000　
　　 6　　　　　　3505　　70500　
　　　　　　　　　　　　　69750　　4020 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　69250　　3700 　　-390　　　16　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 860 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 675 　　 -95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 425 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 150 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　-7　　　 8　

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