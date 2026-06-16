日経225オプション9月限（16日日中） 7万500円コール3505円
16日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は46枚だった。コールの合計出来高は15枚。コールの出来高トップは7万500円の6枚（3505円）だった。プットのの合計出来高は31枚。プットの出来高トップは6万9250円の16枚（390円安3700円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -36 115 90000
1 210 87500
5 3435 71000
6 3505 70500
69750 4020 2
69250 3700 -390 16
57000 860 2
55000 675 -95 1
50750 425 1
40750 150 1
20000 10 -7 8
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -36 115 90000
1 210 87500
5 3435 71000
6 3505 70500
69750 4020 2
69250 3700 -390 16
57000 860 2
55000 675 -95 1
50750 425 1
40750 150 1
20000 10 -7 8
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