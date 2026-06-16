「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」に雑貨シリーズが登場！タオルハンカチやショッパーバッグなど4種、6月17日から先行予約スタート
2024年に登場し、たちまち話題となったスヌーピーデザインの「サイコロ(R)キャラメル」。あの人気コラボが、今度は日常使いの雑貨として帰ってきた！「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」コラボレーション雑貨が、2026年7月15日(水)に発売される。
【画像】今治タオルやショッパーバッグも！レトロかわいい雑貨をチェック
■あの懐かしいレトロデザインが、日常使いの雑貨に
1927年に「明治サイコロキャラメル」として誕生し、長年親しまれてきた「サイコロ(R)キャラメル」。2016年に生産終了となったあとも、惜しむ声を受けて北海道の道南食品が同年「北海道サイコロキャラメル」として復活させ、現在も愛され続けるロングセラー菓子だ。
そんなレトロな世界観を持つサイコロキャラメルと、世代を超えて愛されるスヌーピーが初めてコラボしたのが2024年7月のこと。発売された「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」は、サイコロの目ごとに描かれたスヌーピーや、キャラメルをじっくり味わうスヌーピーのイラストが「かわいすぎる」と話題に。今回は、その第2弾としての雑貨ラインナップだ。
企画担当者によると、今回のテーマは“懐かしくて新しい”。「サイコロキャラメルを知る世代には懐かしさを、若い世代には新鮮さを感じていただけるよう、デザインやカラーリングにもこだわっています」とのこと。
■夏のおでかけが楽しくなる！ハンカチ・ボトルカバー・ショッパーバッグ
ラインナップの中で、まずチェックしたいのが「タオルハンカチ(今治)」(1100円)。キャラメルを味わうスヌーピーのフェイスがハンカチいっぱいに楽しめる。手の届きやすい価格も魅力で、自分用にもちょっとしたお礼の品にもぴったりの1枚。
真夏に向けて見逃せないのが、「ペットボトルホルダー」(1430円)。ニット素材で編まれていて、サイコロキャラメルのパッケージの上でくつろぐスヌーピーがキュート。バッグの中で結露が気になる季節、これがあると安心だ。
「ショルダー付きショッパーバッグ」(4180円)は、ネイビーをベースに、レッドのパイピングがアクセントになった大人っぽいデザインで、肩からかけられるショルダーストラップ付き。バッグ部分の刺しゅうにも、ショルダー部分のスヌーピー柄にも、細部までこだわりが詰まっている。
■第1弾の「サイコロ(R)キャラメル」もしっかり仲間入り
第1弾の「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」(1728円)も、雑貨シリーズと一緒にラインナップへ。25箱のキャラメルがぎっしり詰まったボリュームたっぷりの1箱で、サイコロの6面それぞれに異なるスヌーピーのイラストが楽しめる。
外箱にはキャラメルをじっくり味わうスヌーピーが描かれていて、見ているだけでほっこり。中身は、深く煮詰めたキャラメル本来のコクのある味わいで、1粒口に入れた瞬間、ふっと子どものころの記憶がよみがえりそうな優しい甘さが詰まっている。食べ終わったあとはサイコロとして遊んだり、コレクションとして飾ったりと、楽しみ方もいろいろ。
■「おかいものSNOOPY」で6月17日から先行予約スタート！
「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」コラボ雑貨の発売日は、2026年7月15日(水)。販売店は、「PEANUTS」公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」、「Peanuts LIFE&TIMES」、「スヌーピータウンショップ」のほか、「スヌーピーin銀座2026」での取り扱いも予定されている。
そしてうれしいことに、「おかいものSNOOPY」では通常販売に先駆けて2026年6月17日(水)から先行予約がスタート！第1弾も人気だったこのシリーズ、確実にゲットしたい人は先行予約を狙うのがおすすめだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】今治タオルやショッパーバッグも！レトロかわいい雑貨をチェック
■あの懐かしいレトロデザインが、日常使いの雑貨に
1927年に「明治サイコロキャラメル」として誕生し、長年親しまれてきた「サイコロ(R)キャラメル」。2016年に生産終了となったあとも、惜しむ声を受けて北海道の道南食品が同年「北海道サイコロキャラメル」として復活させ、現在も愛され続けるロングセラー菓子だ。
そんなレトロな世界観を持つサイコロキャラメルと、世代を超えて愛されるスヌーピーが初めてコラボしたのが2024年7月のこと。発売された「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」は、サイコロの目ごとに描かれたスヌーピーや、キャラメルをじっくり味わうスヌーピーのイラストが「かわいすぎる」と話題に。今回は、その第2弾としての雑貨ラインナップだ。
企画担当者によると、今回のテーマは“懐かしくて新しい”。「サイコロキャラメルを知る世代には懐かしさを、若い世代には新鮮さを感じていただけるよう、デザインやカラーリングにもこだわっています」とのこと。
■夏のおでかけが楽しくなる！ハンカチ・ボトルカバー・ショッパーバッグ
ラインナップの中で、まずチェックしたいのが「タオルハンカチ(今治)」(1100円)。キャラメルを味わうスヌーピーのフェイスがハンカチいっぱいに楽しめる。手の届きやすい価格も魅力で、自分用にもちょっとしたお礼の品にもぴったりの1枚。
真夏に向けて見逃せないのが、「ペットボトルホルダー」(1430円)。ニット素材で編まれていて、サイコロキャラメルのパッケージの上でくつろぐスヌーピーがキュート。バッグの中で結露が気になる季節、これがあると安心だ。
「ショルダー付きショッパーバッグ」(4180円)は、ネイビーをベースに、レッドのパイピングがアクセントになった大人っぽいデザインで、肩からかけられるショルダーストラップ付き。バッグ部分の刺しゅうにも、ショルダー部分のスヌーピー柄にも、細部までこだわりが詰まっている。
■第1弾の「サイコロ(R)キャラメル」もしっかり仲間入り
第1弾の「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」(1728円)も、雑貨シリーズと一緒にラインナップへ。25箱のキャラメルがぎっしり詰まったボリュームたっぷりの1箱で、サイコロの6面それぞれに異なるスヌーピーのイラストが楽しめる。
外箱にはキャラメルをじっくり味わうスヌーピーが描かれていて、見ているだけでほっこり。中身は、深く煮詰めたキャラメル本来のコクのある味わいで、1粒口に入れた瞬間、ふっと子どものころの記憶がよみがえりそうな優しい甘さが詰まっている。食べ終わったあとはサイコロとして遊んだり、コレクションとして飾ったりと、楽しみ方もいろいろ。
■「おかいものSNOOPY」で6月17日から先行予約スタート！
「スヌーピー サイコロ(R)キャラメル」コラボ雑貨の発売日は、2026年7月15日(水)。販売店は、「PEANUTS」公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」、「Peanuts LIFE&TIMES」、「スヌーピータウンショップ」のほか、「スヌーピーin銀座2026」での取り扱いも予定されている。
そしてうれしいことに、「おかいものSNOOPY」では通常販売に先駆けて2026年6月17日(水)から先行予約がスタート！第1弾も人気だったこのシリーズ、確実にゲットしたい人は先行予約を狙うのがおすすめだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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