村上宗隆選手(写真：AP/アフロ)、大谷翔平選手、岡本和真選手(写真：Imagn/ロイター/アフロ)

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MLBが日本時間16日、オールスターゲームのファン投票の第1回中間発表の結果を公開。ドジャースの大谷翔平選手が全体トップを獲得しました。

オールスターゲームは日本時間7月15日にフィラデルフィアで開催。ファン投票は各ポジション1位、外野手は3人、指名打者を含めた野手9人のスタメン出場野手を決定します。1次投票は今月26日まで行われ、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人、外野手は6人を決定。2次投票は6月30日から7月3日まで行われます。また1次投票で各リーグ最多得票選手は自動的に先発出場権を獲得します。

大谷選手はナ・リーグの指名打者部門で1位、さらに総獲得票数は116万票を超え、全体トップに位置つけています。ア・リーグの指名打者部門では、アストロズのヨルダン・アルバレス選手が大谷選手に次ぐ101万票を集めています。現在24本塁打でリーグトップです。

ドジャースでは一塁手部門でフレディ・フリーマン選手、三塁手部門でマックス・マンシー選手、外野手部門でアンディ・パヘス選手が1位にランクイン。

日本人選手ではナ・リーグ外野手部門でカブスの鈴木誠也選手が16位に位置。一方、ア・リーグ一塁手部門でホワイトソックスの村上宗隆選手が3位、同じくア・リーグの三塁手部門でブルージェイズの岡本和真選手が2位とルーキーイヤーから上につけています。

以下、各リーグ上位選手
▽ア・リーグ
【捕手】
1位　シェイ・ランゲリアーズ（アスレチックス）71万5,625票
2位　アレハンドロ・カーク（ブルージェイズ）29万8,401票
3位　アドリー・ラッチマン（オリオールズ）26万1,607票

【一塁手】
1位　ウラジーミル・ゲレロJr.（ブルージェイズ）60万3,014票
2位　ベン・ライス（ヤンキース）50万9,830票
3位　村上宗隆（ホワイトソックス）43万7,107票

【二塁手】
1位　アーニー・クレメント（ブルージェイズ）90万4,702票
2位　エセケル・デュラン（レンジャーズ）28万7,996票
3位　トラビス・バザナ（ガーディアンズ）27万9,862票

【三塁手】
1位　フニオール・カミネロ（レイズ）62万5,520票
2位　 岡本和真（ブルージェイズ）55万6,172票
3位　ミゲル・バルガス（ホワイトソックス）32万9,208票

【遊撃手】
1位　ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）89万0,575票
2位　アンドレス・ヒメネス（ブルージェイズ）35万4,651票
3位　ケビン・マクゴニグル（タイガース）26万6,239票

【指名打者】
1位　ヨルダン・アルバレス（アストロズ）101万5,768票
2位　ジョージ・スプリンガー（ブルージェイズ）32万3,112票
3位　ヤンディ・ディアス（レイズ）26万7,585票

【外野手】
1位　アーロン・ジャッジ（ヤンキース）97万7,460票
2位　マイク・トラウト（エンゼルス）92万6,601票
3位　コディ・ベリンジャー（ヤンキース）53万3,842票
4位　バイロン・バクストン（ツインズ）49万7,562票
5位　ライリー・グリーン（タイガース）42万2,835票
6位　フリオ・ロドリゲス（マリナーズ）42万1,205票

▽ナ・リーグ
【捕手】
1位　ドレイク・ボールドウィン（ブレーブス）97万2,813票
2位　ウィル・スミス（ドジャース）66万2,883票
3位　J.T.リアルミュート（フィリーズ）44万6,915票

【一塁手】
1位　フレディ・フリーマン（ドジャース）87万0,606票
2位　マット・オルソン（ブレーブス）80万2,848票
3位　ブライス・ハーパー（フィリーズ）65万1,792票

【二塁手】
1位　オジー・アルビーズ（ブレーブス）51万7,147票
2位　ブライソン・ストット（フィリーズ）39万9,729票
3位　ブライス・チュラング（ブリュワーズ）37万3,656票

【三塁手】
1位　マックス・マンシー（ドジャース）94万1,218票
2位　アレク・ボーム（フィリーズ）38万6,425票
3位　ノーラン・アレナド（ダイヤモンドバックス）36万3,091票

【遊撃手】
1位　CJ エイブラムス（ナショナルズ）57万9,796票
2位　ムーキー・ベッツ（ドジャース）56万7,566票
3位　エリー・デラクルス（レッズ）47万3,485票

【指名打者】
1位　大谷翔平（ドジャース）116万5,133票
2位　カイル・シュワバー（フィリーズ）82万0,009票
3位　ドミニク・スミス（ブレーブス）37万1,508票

【外野手】
1位　アンディ・パヘス（ドジャース）80万0,496票
2位　ロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）69万3,472票
3位　ブランドン・マーシュ（フィリーズ）66万8,191票
4位　マイケル・ハリス（ブレーブス）63万5,473票
5位　テオスカー・ヘルナンデス（ドジャース）50万7,625票
6位　ジョーダン・ウォーカー（カージナルス）43万7,071票