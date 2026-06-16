MLBが日本時間16日、オールスターゲームのファン投票の第1回中間発表の結果を公開。ドジャースの大谷翔平選手が全体トップを獲得しました。

オールスターゲームは日本時間7月15日にフィラデルフィアで開催。ファン投票は各ポジション1位、外野手は3人、指名打者を含めた野手9人のスタメン出場野手を決定します。1次投票は今月26日まで行われ、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人、外野手は6人を決定。2次投票は6月30日から7月3日まで行われます。また1次投票で各リーグ最多得票選手は自動的に先発出場権を獲得します。

大谷選手はナ・リーグの指名打者部門で1位、さらに総獲得票数は116万票を超え、全体トップに位置つけています。ア・リーグの指名打者部門では、アストロズのヨルダン・アルバレス選手が大谷選手に次ぐ101万票を集めています。現在24本塁打でリーグトップです。

ドジャースでは一塁手部門でフレディ・フリーマン選手、三塁手部門でマックス・マンシー選手、外野手部門でアンディ・パヘス選手が1位にランクイン。

日本人選手ではナ・リーグ外野手部門でカブスの鈴木誠也選手が16位に位置。一方、ア・リーグ一塁手部門でホワイトソックスの村上宗隆選手が3位、同じくア・リーグの三塁手部門でブルージェイズの岡本和真選手が2位とルーキーイヤーから上につけています。

以下、各リーグ上位選手

▽ア・リーグ

【捕手】

1位 シェイ・ランゲリアーズ（アスレチックス）71万5,625票

2位 アレハンドロ・カーク（ブルージェイズ）29万8,401票

3位 アドリー・ラッチマン（オリオールズ）26万1,607票

【一塁手】

1位 ウラジーミル・ゲレロJr.（ブルージェイズ）60万3,014票

2位 ベン・ライス（ヤンキース）50万9,830票

3位 村上宗隆（ホワイトソックス）43万7,107票

【二塁手】

1位 アーニー・クレメント（ブルージェイズ）90万4,702票

2位 エセケル・デュラン（レンジャーズ）28万7,996票

3位 トラビス・バザナ（ガーディアンズ）27万9,862票

【三塁手】

1位 フニオール・カミネロ（レイズ）62万5,520票

2位 岡本和真（ブルージェイズ）55万6,172票

3位 ミゲル・バルガス（ホワイトソックス）32万9,208票

【遊撃手】

1位 ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）89万0,575票

2位 アンドレス・ヒメネス（ブルージェイズ）35万4,651票

3位 ケビン・マクゴニグル（タイガース）26万6,239票

【指名打者】

1位 ヨルダン・アルバレス（アストロズ）101万5,768票

2位 ジョージ・スプリンガー（ブルージェイズ）32万3,112票

3位 ヤンディ・ディアス（レイズ）26万7,585票

【外野手】

1位 アーロン・ジャッジ（ヤンキース）97万7,460票

2位 マイク・トラウト（エンゼルス）92万6,601票

3位 コディ・ベリンジャー（ヤンキース）53万3,842票

4位 バイロン・バクストン（ツインズ）49万7,562票

5位 ライリー・グリーン（タイガース）42万2,835票

6位 フリオ・ロドリゲス（マリナーズ）42万1,205票

▽ナ・リーグ

【捕手】

1位 ドレイク・ボールドウィン（ブレーブス）97万2,813票

2位 ウィル・スミス（ドジャース）66万2,883票

3位 J.T.リアルミュート（フィリーズ）44万6,915票

【一塁手】

1位 フレディ・フリーマン（ドジャース）87万0,606票

2位 マット・オルソン（ブレーブス）80万2,848票

3位 ブライス・ハーパー（フィリーズ）65万1,792票

【二塁手】

1位 オジー・アルビーズ（ブレーブス）51万7,147票

2位 ブライソン・ストット（フィリーズ）39万9,729票

3位 ブライス・チュラング（ブリュワーズ）37万3,656票

【三塁手】

1位 マックス・マンシー（ドジャース）94万1,218票

2位 アレク・ボーム（フィリーズ）38万6,425票

3位 ノーラン・アレナド（ダイヤモンドバックス）36万3,091票

【遊撃手】

1位 CJ エイブラムス（ナショナルズ）57万9,796票

2位 ムーキー・ベッツ（ドジャース）56万7,566票

3位 エリー・デラクルス（レッズ）47万3,485票

【指名打者】

1位 大谷翔平（ドジャース）116万5,133票

2位 カイル・シュワバー（フィリーズ）82万0,009票

3位 ドミニク・スミス（ブレーブス）37万1,508票

【外野手】1位 アンディ・パヘス（ドジャース）80万0,496票2位 ロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）69万3,472票3位 ブランドン・マーシュ（フィリーズ）66万8,191票4位 マイケル・ハリス（ブレーブス）63万5,473票5位 テオスカー・ヘルナンデス（ドジャース）50万7,625票6位 ジョーダン・ウォーカー（カージナルス）43万7,071票