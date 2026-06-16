カーリング女子のロコ・ソラーレが15日、横浜市内でファンイベント「Loco Solare感謝祭2026」を開催。藤澤五月選手らがファンと交流しました。

トークコーナーでは今季の振り返りが。14日まで行われていた日本選手権は1次予選敗退という結果に終わっており、藤澤選手は「ちょっと日本選手権は振り返らず。ここ数日間振り返りまくっていたので、ちょっと今は置いておいて(笑)」と会場の笑いを誘いました。

続けて4位となった3月の世界選手権に言及。「大歓声のなか日本代表として戦え、そして今日はいませんが吉田知那美と一緒に戦いきった最後の大会だったので、すごく印象に残っています」と、苦楽をともにした吉田選手の名を挙げました。

イベントでは集まったファンとともにギネス世界記録にも挑戦。“同時にパッケージ入り食品を開けた最多人数”という記録に、“もぐもぐタイム”でメンバーが食している“赤いサイロ”で挑みました。結果は従来の270人を大きく上回る420人となり記録更新に。藤澤選手も「鳥肌が立っちゃいました！」と興奮の様子を見せました。

そしてイベント最後の挨拶ではファンらに今季の応援に感謝を述べたあと、日本選手権の結果に「正直スキップとしての自信をなくしていた時間もあった」と告白。その上で来季へ「もう1回みんなで一からやりなおして、練習して努力してトレーニングして、皆さんにもう一度ロコ・ソラーレらしい、“楽しい”そして“勝つ”試合をお見せできるように頑張っていきたい」と力強く意気込みました。