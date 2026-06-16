不妊手術を受けた猫に表れる変化4選

不妊手術後の変化には個体差がありますが、行動に変化が見られる猫は少なくありません。ホルモンの影響が変わることで、今までとは違う様子を見せることがあるのです。

1.発情に伴う行動が減る

不妊手術後に最も分かりやすい変化が、発情行動の減少です。メス猫では大きな声で鳴く、落ち着きなく動き回るといった行動が見られにくくなります。オス猫も去勢手術を行うことで、発情による興奮や強い縄張り意識が落ち着く場合があります。

ただし、すでに習慣化している行動は、手術後も完全にはなくならない場合があります。また、手術の時期や年齢によって変化の出方には個体差がある点は理解しておきましょう。

2.性格が穏やかになりやすい

不妊手術後、以前より落ち着いた性格になる猫もいます。発情による興奮やストレスが減ることで、リラックスして過ごしやすくなるためと考えられます。

特に、発情期にソワソワしていた猫や、縄張り意識が強かった猫では変化を感じやすいことも。個体によっては飼い主に甘える時間が増えたり、ゆっくり過ごすことが多くなったりするケースもあるでしょう。

ただし、「性格が変わる」というより、ホルモンの影響で出ていた行動が落ち着くイメージに近いです。元の性格そのものが大きく変わるわけではありません。

3.太りやすくなる傾向がある

不妊手術後は、太りやすくなる猫が多いといわれています。これはホルモンバランスの変化によって、消費エネルギーが減りやすくなるためです。以前と同じ量を食べていても、体重が増えやすくなる場合があります。

また、発情による活動量が減ることで、自然と動く量が少なくなることもあります。食欲が増したように見える猫もおり、気づかないうちに体重が増えてしまうケースも少なくありません。

肥満になると、病気リスクが高まる可能性があるため要注意。特に室内飼いの猫は運動不足になりやすいため、体重管理が重要です。

4.運動量が減る個体もいる

上記と少し重複しますが、不妊手術後、以前よりゆったり過ごす時間が増える猫もいます。発情による落ち着きのなさが減るため、活動量が少なくなりやすいです。ただし、すべての猫に当てはまるわけではなく、手術後も変わらず活発な猫もいます。年齢や性格、生活環境によっても違いがあります。急激に動かなくなった場合は、手術そのものではなく体調不良が関係している可能性もあるため注意しましょう。

飼い主が気を付けるべきポイント

不妊手術後、飼い主が気を付けるべきポイントはいくつかありますが、特に体重管理を意識することが大切。食欲が増えたり運動量が減ったりすることで、以前より太りやすくなる場合があります。フードの量を見直し、必要に応じて避妊・去勢後用のフードを検討するのも方法のひとつです。

また、遊びの時間をしっかり作ることも重要です。上下運動ができる環境を整えたり、おもちゃを使って体を動かすことで運動不足を防ぎやすくなります。

さらに、手術後しばらくは傷口の管理にも注意が必要です。舐めすぎていないか、赤くなっていないかなどを確認し、安静に過ごせる環境を整えましょう。

性格や行動の変化に関しては個体差があるため、「変わった」「変わらない」に過度に不安を感じる必要はありません。

まとめ

不妊手術後の猫には、様々な変化が見られることがあります。ただ、繰り返しますが変化の出方には個体差があります。そのため、すべての猫が同じようになるわけではありません。手術後は体調や体重をしっかり管理しながら、愛猫が快適に過ごせる環境を整えてあげることが大切です。

今回の記事を参考に、避妊手術後の猫の様子をしっかり見守ってあげましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)